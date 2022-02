Pioneiro na oferta do Novo Ensino Médio, SESI Amapá lança turma com itinerário formativo em Jogos Digitais

Concluir a educação básica e ao mesmo tempo obter uma habilitação técnica. Esse é o principal diferencial do aluno do Novo Ensino Médio e é a realidade vivida pelos alunos da Escola SESI Amapá. Pioneiro na oferta por ter formado, em 2021, os primeiros técnicos em Redes de Computadores dentro do modelo, este ano a instituição acrescentou a formação técnica em Jogos Digitais. O conteúdo de educação profissional é ministrado pelo SENAI Amapá.

Implantado na escola desde 2019, o SESI está totalmente adaptado ao novo modelo de ensino, que se tornou obrigatório para todas as escolas da rede pública e privada, conforme alteração na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB).

De acordo com a superintendente do SESI e diretora de operações do SENAI Amapá, Alyne Vieira, sair do Ensino Médio com uma profissão é o principal benefício dado ao estudante. “O Novo Ensino Médio proporciona aos adolescentes e jovens a chance de desenvolver suas competências e habilidades com foco no mundo do trabalho. Além disso, a maneira de ensinar e aprender tornou-se ainda mais integrada, e isso é essencial para o aprendizado, afinal, o aluno consegue perceber a aplicação do que estuda na vida real”, destaca a gestora.

O ensino técnico

Para garantir que, ao concluir, o estudante receba a certificação do Ensino Médio com a formação profissional, além dos conteúdos específicos da educação básica, ele deve se dedicar à parte técnica ao longo dos três anos. Para isso, há uma divisão na carga horária, focada em conhecimentos que o ajude a entrar no mercado de trabalho sem precisar de um diploma de formação superior.

No 1º ano, o aluno tem contato com o mundo do trabalho, com o objetivo de estimular o autoconhecimento. No 2º ano, cursa o módulo integrador, para que comece a ter contato com áreas do curso escolhido e trabalhe os fundamentos iniciais. Para concluir a certificação, no 3º ano, o foco é na habilitação técnica, com módulo voltado para a parte prática da ocupação profissional.

