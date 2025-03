Fique por dentro da programação cultural do Equinócio das Águas 2025

Evento inclui oficinas educativas, apresentações no Planetário Móvel e exposição de trabalhos científicos elaborados por estudantes das escolas estaduais.

O Governo do Amapá realiza nesta quinta-feira, 20, a programação especial do Equinócio das Águas de 2025 no monumento Marco Zero do Equador, em Macapá. O fenômeno astronômico, que marca a transição das estações nos hemisférios Norte e Sul, ocorre a partir das 6h02 e conta com atividades ao longo de todo o dia.

Coordenado pela Secretaria de Estado de Turismo (Setur), o evento gratuito acontece das 9h às 17h. A programação inclui oficinas educativas, apresentações no Planetário Móvel da Secretaria de Estado da Ciência e da Tecnologia (Setec), exposição de trabalhos científicos elaborados por estudantes das escolas estaduais, além da coordenadoria das mulheres do Tribunal de Justiça do Amapá (Tjap) com assessoria jurídica e orientações sobre combate a violência contra a mulher.

“O Equinócio é um fenômeno único e o Amapá tem o privilégio de ser um dos poucos lugares do mundo onde se pode observá-lo de forma tão especial. Nossa programação busca aliar conhecimento e cultura, promovendo a divulgação científica e incentivando o turismo regional”, afirma a secretária de Turismo, Syntia Lamarão.

Programação conta com visitas de estudantes das escolas estaduais do Amapá

Programação conta com visitas de estudantes das escolas estaduais do Amapá

Foto: Maksuel Martins/GEA

Equinócio das Águas

O equinócio ocorre duas vezes ao ano, em março e setembro, quando o Sol se posiciona exatamente sobre a Linha do Equador, fazendo com que a duração do dia e da noite sejam praticamente iguais em todo o planeta. Esse fenômeno marca a mudança das estações: no Hemisfério Sul, dá início ao outono, enquanto no Hemisfério Norte, sinaliza a chegada da primavera.

Confira a programação para o Equinócio das Águas 2025:

Quinta feira, 20, das 9h às 17h

Visitas dos alunos das escolas públicas, privadas e universitários;

Planetário Móvel, coordenado pela Setec;

Exposição de trabalhos científicos elaborados por estudantes das escolas estaduais;

Venda de artesanato e alimentação;

Coordenadoria das mulheres do Tribunal de Justiça do Amapá com assessoria jurídica e orientações sobre combate a violência contra a mulher.

Foto de capa: Jorge Jr/GEA

Agência de Notícias do Amapá

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...