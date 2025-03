Sarau Vozes das Estações traz a diversidade da arte amazônica para celebrar as águas de março

Projeto ocorre nos dias 22 e 29 de março. Além das apresentações artísticas, também vão ocorrer mostras de artes visuais, artesanato indígena e vendas de livros de autores amapaenses

As águas de março, são tão poéticas que virou canção numa composição de Tom Jobim, de 1972, e se transformou num clássico da música brasileira. E é neste clima poético e musical, que acontece o “Sarau Vozes das Estações: águas de março”, com apresentações artísticas de poetas e músicos, mostras de artes visuais, artesanato indígena e vendas de livros de autores amapaenses. O evento, aberto ao público, ocorre nos dias 22 e 29 de março, no espaço cultural da galeria D’Paulo & Oliete, no centro de Macapá.

O Sarau é fruto do projeto Sarau das Estações idealizado pela artista e produtora cultural Mary Paes, quando era voluntária do Museu da Imagem e do Som (MIS-AP), no ano de 2010. Na época, o evento acontecia em praças públicas e locais fechados, como escolas e outras instituições, e trazia temas voltados para as estações do ano, principalmente a Primavera e o Outono, que trazem a poesia na própria definição. Esta edição, celebra as águas de março, por acontecer durante o inverno amazônico, sem contar que no dia 22, se comemora o Dia Mundial da Água.

De acordo com Mary Paes, o projeto retorna agora, com outras parcerias, mas com os mesmos objetivos, integrando autores, poetas e artistas de todos os segmentos, para fomentar e divulgar a cultura amapaense, fazendo com que ela ressoe por todos os cantos onde caibam as vozes desses personagens que constroem a identidade amazônida.

O projeto tem a direção artística e produção executiva de Lene Moraes, professora e artista visual, com mais de 20 anos de carreira. Lene já realizou exposições em vários estados brasileiros.

PROGRAMAÇÃO

1º Dia – 22 de março| sábado

Angela de Carvalho, Recital Eles & Elas em Minha Vida;

Negra Áurea, Recital lítero-musical Negritude à Flor da Pele;

Claudia A. Flor D’Maria, Recital Igarapés de Poesia;

Kassia Modesto, Poesia ao Pé do Ouvido;

Bruno Muniz, Recital Poesia é Canção;

Cricilma Ferreira com a performance poética Coisas de Meninas & Coisas de Meninos;

Wedson Castro com o show “Da emoção da MPB à essência da MPA”.

2º Dia – 29 de março| sábado

Claudia A. Flor D’Maria, Recital Igarapés de Poesia;

Pat Andrade, recital Linha do Tempo: Vida se escreve com Poesia;

Juciane Rios, Performance Poética Negritude;

Recital com o Grupo Tatamirô;

Cricilma Ferreira com a performance poética Coisas de Meninas & Coisas de Meninos;

Mary Paes, Penélope Moderna.

Nos dois dias de apresentações, o evento conta com exposições e vendas de livros de autores amapaenses, com a presença da Editora O Zezeu.

Ficha técnica:

Mary Paes: Produção, Coordenação e imprensa;

Lene Moraes: Produção executiva e produção de arte;

Claudia A. Flor D’Maria: Assistente de produção e coordenação;

Ivo Pantoja: Captação e edição de imagens;

Redes e fotografia: Gabriela Matos, Mary Paes e Lene Moraes;

Carlos Henrique: Intérprete de Libras.

Nesta edição o evento conta com o patrocínio do Governo Federal, através do Ministério da Cultura, por meio da Lei Paulo Gustavo, cujos recursos para execução do projeto, são geridos pela Secretaria de Cultura do Amapá (SECULT-AP), com representação da OCA Produções.

Serviço:

Sarau Vozes das Estações: Águas de Março

Data: 22 e 29 de março

Hora: 19h

Local: Galeria D’Paulo & Oliete (espaço cultural da Angelita) – Av. Pe. Júlio Maria Lombaerd, 252 – Centro

Fotos: Arquivo do projeto

Atendimento à imprensa: Mary Paes (96)99179-4950 – @mary_paes_imprensa

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...