Governo do Amapá disponibiliza estrutura e orientação para estudantes sem acesso à internet efetivarem inscrição no ensino superior

Por: Léo Nilo

O Governo do Amapá disponibilizou a sala de informática da Escola Estadual Tiradentes, no bairro Santa Rita, em Macapá, para ajudar os estudantes com dificuldade de acesso à internet a se candidatarem em vagas para o ensino superior. O espaço está aberto até sexta-feira, 26, para todos os alunos da rede pública de ensino.

No local, além dos estudantes terem acesso aos computadores e à rede de internet da escola, professores da “Central do Enem”, estão disponíveis para tirar dúvidas e orientar os alunos sobre os cursos e instituições escolhidas.

Esta iniciativa da Secretaria de Estado da Educação (Seed) vem em resposta ao alto desempenho dos estudantes da rede estadual no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Na última semana, os amapaenses puderam comemorar o número histórico de mais de 2 mil alunos do Estado com notas acima de 700 na redação.

A professora Maria Cláudia, de 50 anos, uma das profissionais para atuar no atendimento aos alunos, conta que também serão esclarecidos outros métodos de ingresso no ensino superior, como os programas federais de Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e o Programa Universidade para Todos (Prouni).

“Os alunos têm muitas dúvidas sobre como funciona o processo de matrícula no ensino superior, então aqui eles vão ter essas orientações. Além do apoio técnico, vamos conversar sobre os cursos que se encaixam com a nota e perfil do aluno, para mostrar todo o leque de opções que ele tem”, explica a professora.

A estratégia acontece esta semana para garantir a participação dos estudantes em dois certames importantes: o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), com vagas para instituições do país inteiro, e o processo seletivo da Universidade Federal do Amapá (Unifap), que começa nesta quinta-feira, 25.

Serviço

A Escola Estadual Tiradentes fica localizada na Av. FAB, n° 128 – bairro Santa Rita, Macapá – AP. O espaço ficará disponível aos estudantes das 8h às 12h.

