MCTI leva Caravana da Ciência ao Amapá com anúncio de mais de R$ 17 milhões de investimentos no estado

Ministra Luciana Santos participa do Fórum Nacional do Consecti e reforça compromisso da pasta com políticas públicas de CT&I na Amazônia

Como parte das comemorações pelos 40 anos, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) levou a Caravana da Ciência para o Amapá. O evento contou com debates e anúncios de investimentos em CT&I para o estado. As atividades da Caravana aconteceram junto com a programação do Fórum Nacional do Conselho Nacional de Secretários Estaduais para Assuntos de Ciência, Tecnologia e Inovação (Consecti). A ministra Luciana Santos participou das atividades do Fórum nesta quinta-feira (26/6), em Macapá.



Para a ministra, não existe desenvolvimento sem ciência e tecnologia. Mas também não há justiça social se os investimentos continuarem concentrados nas mesmas regiões. “Nosso compromisso é com a redução dessas assimetrias. E o Norte do Brasil tem um papel decisivo no crescimento do nosso país e na superação de desafios globais, com sua biodiversidade, com seus saberes e seu potencial inovador”, destacou.



O Fórum do Consecti aconteceu no Museu Sacaca e reuniu secretários estaduais de CT&I, representantes de instituições federais como o MCTI, a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), além de universidades, institutos de pesquisa, empresas de base tecnológica e a comunidade científica. Com foco especial na Região Amazônica, o encontro promoveu a articulação entre os entes federativos para o fortalecimento das políticas públicas de ciência, tecnologia e inovação.



Durante o Fórum, a ministra Luciana Santos assinou uma série de convênios com o governo, instituições e pesquisadores do Amapá, contemplados por chamadas públicas da Finep e do CNPq. Os acordos representam um investimento de mais de R$ 17 milhões, destinados à consolidação da infraestrutura científica, incentivo à inovação e valorização da pesquisa local.



“Hoje estamos fazendo história. Estamos anunciando uma série de investimentos que totalizam mais de R$ 17 milhões. Quero destacar que esses investimentos só são possíveis porque estamos comprometidos com a ciência, resgatamos o Fundo Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico e garantimos que seus recursos chegassem a quem precisa: escolas, universidades, laboratórios e comunidades, gerando emprego, renda e desenvolvimento. E, quando unimos forças com os estados, como fazemos aqui com o Amapá, os resultados são ainda mais transformadores”, ressaltou a ministra.



Entre os convênios que foram formalizados com instituições e pesquisadores contemplados com recursos da Finep e do CNPq, estão:

Fortalecimento da infraestrutura científica da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), no âmbito do programa Pró-Amazônia – R$ 1.950.423,38.

Implantação do Parque Tecnológico do Amapá, por meio de parceria entre o SENAI e a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) – R$ 8.169.735,42.

Programa Centelha – 3ª edição, com execução da Fundação de Amparo à Pesquisa do Amapá (Fapeap) – R$ 3.008.000,00.

Ação transversal CT-Agro / Projeto Rede Valor Amapá, para o fortalecimento de arranjos produtivos locais no Arquipélago do Bailique, sob coordenação do SENAI-AP – R$ 2.510.088,42.

Termo de parceria do programa Mais Ciência na Escola, com ações desenvolvidas por pesquisadores da Universidade do Estado do Amapá (UEAP) e do Instituto Federal do Amapá (IFAP) – R$ 1.000.000,00.

Apoio a feiras e mostras científicas, com projetos apresentados por educadores da rede estadual e do IFAP – R$ 166.000,00.

Bolsas de produtividade em pesquisa para pesquisadores locais – R$ 453.600,00.



Além dos convênios, o MCTI mantém duas chamadas públicas com inscrições abertas voltadas à promoção da ciência e tecnologia na Amazônia Legal:

Além dos convênios, o MCTI mantém duas chamadas públicas com inscrições abertas voltadas à promoção da ciência e tecnologia na Amazônia Legal: O edital ” Finep – Amazônia para Inovação e Desenvolvimento Regional”, lançado em 2024, com recursos da ordem de R$ 100 milhões;

A chamada CNPq nº 03/2025, que investe R$ 33,5 milhões em redes de pesquisa em cooperação internacional, focadas em áreas estratégicas.

Essas novas iniciativas complementam os investimentos já realizados no estado por meio do programa Pró-Amazônia, que destinou R$ 16,8 milhões ao Amapá, entre 2023 e 2025, dentro de um investimento de R$ 650 milhões previsto para a Amazônia Legal, até 2026. A combinação entre novos aportes, editais abertos e histórico de investimentos consolida a presença do Governo Federal na construção de um ecossistema científico robusto e sustentável na região.



“Estamos dando mais um passo para fortalecer e impulsionar a ciência e o desenvolvimento tecnológico sustentável no Amapá e na Região. E fazemos isso do jeito que tem que ser: valorizando o bioma amazônico, integrando economia, cultura e os saberes que vêm dos laboratórios, das universidades e também das comunidades”, finalizou Luciana Santos.

Curtir isso: Curtir Carregando...