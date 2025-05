Sicredi Integração MT/AP/PA abre edital para apoiar projetos sociais do Amapá e Pará

As inscrições podem ser feitas pelo site ou nas agências da Cooperativa nos municípios participantes

Já está aberto o edital do projeto Presente aos Municípios, uma iniciativa da cooperativa Sicredi Integração Mato Grosso, Amapá e Pará que oferta doações a projetos sociais, ambientais, educativos ou esportivos que sejam realizados nos municípios onde a cooperativa tem presença física. Essa é mais uma ação para aproximar a cooperativa das comunidades, incentivar o seu desenvolvimento e transformar a vida das pessoas nesses locais.

A seleção dos projetos é realizada pela cooperativa junto ao seu comitê, que conta com diversos representantes para avaliar e garantir que todos os requisitos do regulamento sejam seguidos. Em 2024 foram contemplados 116 projetos, totalizando mais de R$ 860 mil em doações. Tanto pessoas físicas como jurídicas podem participar.

“Essa iniciativa é um retorno do cooperativismo à comunidade, com objetivo de fortalecer os laços com as comunidades e contribuir para impulsionar as pessoas a agirem de forma coletiva em prol da sociedade. Sabemos que investir no social é uma estratégia que tem efeitos positivos em longo prazo e, por isso, queremos engajar as pessoas, entidades e organizações para uma participação ativa nos locais em que vivem”, afirma o presidente da cooperativa Sicredi Integração MT/AP/PA, Marco Túlio Duarte Soares.

Ele reforça que o objetivo também é fortalecer o relacionamento da cooperativa com as comunidades, pois essa é a essência do Sicredi. “Todos os anos buscamos estar próximos das pessoas e comunidades. Para estreitar isso, vamos novamente presentear os municípios onde temos presença física com este importante projeto. Queremos contribuir com a prosperidade da nossa gente e sabemos que apoiando projetos sociais ajudaremos nesta missão. Juntos, temos a oportunidade de transformar a vida das pessoas”, afirmou.

O projeto Presente aos Municípios 2025 acontecerá em duas etapas, sendo a primeira nos municípios dos estados do Amapá e Pará. Já a etapa para os municípios de Mato Grosso as datas a serão divulgadas posteriormente.

Os critérios de avaliação e processo para inscrição estão no regulamento da cooperativa, disponíveis no endereço https://www.sicredi.com.br/nacomunidade/fundosocial.

Sobre a cooperativa

A Cooperativa Sicredi Integração MT/AP/PA é uma instituição financeira cooperativa associada ao Sistema Sicredi S.A, comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Com mais de 140 mil associados, a cooperativa tem como área de atuação nos seguintes municípios: Alto Araguaia (MT) Alto Garças (MT), Alto Taquari (MT), Araguainha (MT), Guiratinga (MT), Itiquira (MT), Pedra Preta (MT), Poxoréu (MT), Rondonópolis (MT), São José do Povo (MT), Tesouro (MT), Macapá (AP), Calçoene (AP), Cutias (AP), Ferreira Gomes (AP), Itaubal (AP), Laranjal do Jari (AP), Mazagão (AP), Oiapoque (AP), Pedra Branca do Amapari (AP), Porto Grande (AP), Pracuúba (AP), Santana (AP), Serra do Navio (AP), Tartarugalzinho (AP), Vitória do Jari (AP), Afuá (PA), Anajás (PA), Chaves (PA), Gurupá (PA), Melgaço (PA), Santa Cruz do Arari (PA).

Curtir isso: Curtir Carregando...