EUA e China reiniciam negociações comerciais nesta quinta

Os Estados Unidos (EUA) e a China retomam negociações, em nível ministerial, nesta quinta-feira (10) em Washington. O encontro será o primeiro entre altos representantes dos dois países desde julho.

O representante americano do Comércio, Robert Lighthizer, e o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, reúnem-se com a delegação chinesa, que é chefiada pelo vice-primeiro-ministro, Liu He.

Alguns observadores estão na expectativa de que Washington e Pequim cheguem a um entendimento parcial em certas questões. Entre ele, está o compromisso da China de aumentar as importações de produtos agropecuários americanos.

Alguns representantes de linha dura do governo e do congresso dos Estados Unidos exercem pressão para que haja negociações abrangentes, abarcando direitos de propriedade intelectual.

O presidente Donald Trump declarou que, a partir do dia 15, o governo americano aumentará de 25% para 30% as tarifas que incidem sobre US$ 250 bilhões em importados da China.

A agência Bloomberg News informa que a Casa Branca pensa em propor a execução de um pacto monetário acertado previamente. A sua execução suspenderia a elevação das tarifas e serviria como primeiro estágio para um acordo comercial. Seria seguida de negociações sobre propriedade intelectual e outras questões consideradas de importância máxima.

