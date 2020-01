Novo Mercado Central tem iluminação cênica com mais de 250 cores

Mercado Central tem iluminação cênica com 10 projetores que reproduzem 256 cores diferentes na entrada do local. O espaço, que será entregue nesta quinta-feira, 16, totalmente revitalizado à população, foi reformado com recursos oriundos de emenda parlamentar do senador Randolfe Rodrigues, no valor de R$ 2,5 milhões, e contrapartida do Município, de R$ 1,2 milhão. Nas avenidas Henrique Galúcio, Antônio Coelho de Carvalho e ruas Cândido Mendes e São José foram recuperadas 11 luminárias com substituição de lâmpadas, braços e relés.

“Todas as secretarias trabalham intensamente para que tudo esteja pronto até esta quinta [16], com o ordenamento do trânsito, limpeza, obras, e especificamente na parte da iluminação, o novo mercado tem luminárias nos chafariz e nas portas de entrada para a contemplação de mais de duzentas cores diferentes para quem vier ao espaço no turno da noite. Nas vias de entorno, colocamos onze novas luminárias de LED de 130 Watts, que estavam incluídas no nosso cronograma contínuo de manutenção e recuperação de lâmpadas”, destaca o secretário de Iluminação Pública, Claudiomar Rosa.

A aposentada Maria Deuza dos Santos aprovou a novidade. “Está maravilhoso! Fico muito feliz pelo cuidado que a prefeitura tem com a nossa cidade e com o nosso patrimônio. Virei sempre aqui com a minha família”, assegura.

