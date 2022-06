Liberada quarta dose da vacina contra a Covid-19 para o público acima de 40 anos

A partir desta terça-feira (21), pessoas com mais de 40 anos poderão receber a quarta dose da vacina contra a Covid-19 em Macapá. A decisão foi divulgada pelo Ministério da Saúde na manhã desta segunda-feira (20) e a recomendação é que o reforço seja realizada com as vacinas da Pfizer, AstraZeneca ou Janssen, quatro meses após a aplicação do terceira dose.

O subsecretário de Vigilância em Saúde, Kleverton Siqueira, explica que anteriormente, apenas o público de imunossuprimidos, gestantes, puérperas, lactantes, profissionais de saúde e pessoas com 50 anos mais, tinham acesso a quarta dose da vacina e que o avanço para uma nova faixa etária representa manter a doença controlada na capital.

“Vamos avançando de acordo com as recomendações do MS. Mas precisamos que à população vá em busca do imunizante nas Unidades Básicas de Saúde [UBSs]. Para manter o status da doença controlado é preciso a consciência de que a vacina é a melhor forma de prevenção”, destacou.

Para estes grupos, a complementação do esquema vacinal poderá ser feita nas UBSs Coração, Rosa Moita, Brasil Novo, Pacoval, Perpétuo Socorro, Raimundo Hozanan, Cidade Nova, Congós, Macapaba, Pedrinhas, Curiaú, Marabaixo, Padre Raul Matte, Leozildo Fontoura, BR-210, Novo Horizonte, Pantanal, Fazendinha, Rubim Aronovitch e Marcelo Cândia, que funcionarão das 8h às 17h.

Além destes locais, a vacina também será ofertada no drive-thru da praça Floriano Peixoto das 9h às 15h.

Para receber a dose do imunizante contra o coronavírus é necessário a apresentação do documento original com foto e carteira de vacinação com a indicação da aplicação da terceira dose.

