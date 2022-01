Prefeitura de Macapá lança novo site de serviços e notícias

Com a reformulação o munícipe terá acesso a uma oferta maior de serviços, como Sala de Imprensa, áudios e vídeos.

As secretarias municipais de Comunicação e de Planejamento trabalharam nos últimos meses, de forma integrada, na reformulação do site da Prefeitura de Macapá. A mudança, que ficou disponível à população nesta segunda-feira (17) visa, também, a disponibilização de mais serviços aos munícipes.

Acesse aqui o novo site: macapa.ap.gov.br.

O novo site apresenta na sua página principal a área de busca, facilitando ao usuário acessar de forma rápida serviços, notícias e documentos.

“No segundo semestre de 2021 fizemos algumas alterações no layout do site, tanto na parte relacionada às notícias quanto nos serviços disponibilizados aos munícipes. Através dessas pequenas mudanças, conseguimos organizar melhor as informações e agora, além de promover uma comunicação melhor com a população, o novo endereço oferta uma série de serviços disponibilizados no ambiente virtual”, disse a secretaria municipal de Comunicação, Ruanne Lima.

“Além de melhora da navegabilidade, estamos entregando à população um site mais leve, intuitivo, com notícias que são atualizadas diariamente e serviços”, completou Ruanne Lima.

Entre as principais novidades estão a Sala de Imprensa, que reúne contatos de secretarias, sugestão de pautas, áudios e links diretos de vídeos. Há ainda uma área voltada à oferta de lazer na cidade.

Serviços aos munícipes

De acordo com o subsecretário Municipal de Tecnologia da Informação, Sérvulo Pereira, o novo desenho do site visou, também, uma melhor organização dos serviços online disponibilizados pela Prefeitura de Macapá. “Anteriormente existiam vários botões de acesso e isso deixava o site pesado visualmente. Agora dispomos de um ambiente mais limpo e o que confere uma facilidade maior para o usuário navegar”, disse.

Serviço à Imprensa

O novo site da Prefeitura de Macapá tem a Área de Imprensa, um espaço no qual são postadas as sugestões de pautas produzidas diariamente pela equipe de Comunicação da instituição, secretarias e autarquias que fazem parte da administração pública municipal. Neste espaço também está disponível uma área destinada ao cadastro de jornalistas e veículos de comunicação para envio diário de textos referentes às ações e atividades promovidas pela Prefeitura.

Memorial Virtual

Em breve o site também apresentará uma novidade, o Memorial Virtual, um espaço colaborativo no qual os munícipes podem enviar fotos de Macapá e dos distritos, sejam elas atuais ou antigas. A iniciativa visa criar uma narrativa da história de Macapá contada a partir da perspectiva do munícipe.

Ewerton FrançaSecretaria Municipal de Comunicação Social

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado