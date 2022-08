CSA apresenta cronograma de serviços e investimentos ao MP-AP

O Ministério Público do Amapá (MP-AP), por meio da Promotoria de Justiça de Urbanismo, Habitação, Saneamento, Mobilidade Urbana, Eventos Esportivos e Culturais de Macapá, reuniu-se, nesta quinta-feira (25), no Complexo Cidadão Zona Norte do MP-AP, com a Concessionária de Saneamento do Amapá (CSA). Durante o encontro, representantes da CSA, fizeram esclarecimentos sobre a instabilidade no sistema de abastecimento , investimentos e cronograma de serviços na capital.

Na ocasião, o titular da Promotoria, promotor de Justiça André Araújo, buscou esclarecimentos a respeito da rede de água e esgoto de Macapá. Pela CSA, estiveram presentes os membros da diretoria Cristiany Pessoa, Erika Veras, Najara Jones e Andrey de Souza.

Os executivos da empresa fizeram uma apresentação sobre a reforma da Estação de Tratamento de Água, com previsão de conclusão até dezembro. Também explanaram sobre as frentes de trabalho, segurança nas operações e equipamentos, além de elucidar o cronograma de investimentos para a melhoria da prestação de serviço à população.

De acordo com o promotor de Justiça, o MP-AP está no acompanhamento e fiscalização da prestação de serviço no âmbito do abastecimento de água em Macapá. André Araújo reforçou junto aos representantes da CSA que os esclarecimentos prestados são essenciais para uma resposta à população.

“Nós sabemos dos problemas que a CSA enfrenta ao assumir a responsabilidade que era da Caesa. Por isso é fundamental sabermos sobre o planejamento e quais as etapas que a Concessionária adotará para a regularização da prestação destes serviços. Seguiremos no acompanhamento e fiscalização em favor da sociedade”, frisou André Araújo.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...