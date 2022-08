Telescópio James Webb mostra Júpiter de forma nunca antes vista

Carolina Fioratti



Desde que o Telescópio Espacial James Webb (JWST) deu início as suas operações, os cientistas estão tendo a chance de rever objetos já conhecidos sob outras perspectivas. Dessa vez, o alvo foi Júpiter, que teve suas luas, auroras e até mesmo tempestades reveladas.

As imagens do planeta foram obtidas no dia 27 de julho e divulgadas pela NASA nesta segunda-feira (22). Elas foram feitas com o instrumento NIRCam (Near Infrared Camera, ou “câmera de infravermelho próximo”) do telescópio.

A primeira delas foca no planeta em si. É possível ver nos polos de Júpiter as auroras que se formam, representadas pela cor laranja. O verde, por sua vez, representa a neblina de alta altitude do planeta, enquanto o azul mostra suas nuvens.

Um ponto em específico chama a atenção: o círculo branco localizado à direita da imagem representa a Grande Mancha Vermelha – uma região de tempestade com tamanho superior ao da Terra.

