Município conclui obras de espaço público dedicado à prática da capoeira

As obras do primeiro espaço público dedicado à prática da capoeira foram concluídas em Macapá, pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (Semob). Localizada na Praça Veiga Cabral, no Centro da cidade, a roda de capoeira surgiu a partir de articulação entre União dos Capoeiristas do Amapá (Unicap) e prefeitura, por meio do Instituto Municipal de Políticas de Promoção Da Igualdade Racial (Improir).

O segmento possui mais de 4 mil praticantes em todo estado. De acordo com os idealizadores do projeto, professores Jefferson Pereira, o “Passarinho”, e Paulo César Cardoso, o “Super Preto”, a construção do espaço só foi possível pela sensibilidade e compromisso do prefeito Clécio Luís. “Aqui, nesta praça, começou a história social da prática da capoeiragem, quando era Vila de São José de Macapá, por volta do ano de 1895. E há 15 anos fazemos roda aberta na data do Círio de Nazaré, como forma de pagar uma promessa e relembrar como tudo começou. Ano passado, o prefeito nos viu aqui e nós falamos do nosso desejo de ter um espaço”, explica Jefferson.

O ambiente irá homenagear Onélio Augusto Mota Araújo, popularmente conhecido como “Mestre Grilo”, que popularizou a capoeira em Macapá. De acordo com o professor Jefferson, Macapá é a única cidade do Norte que dedicará um espaço à capoeira. “Nossa expectativa é muito grande para a entrega desta obra, que será um marco histórico e social por sermos a primeira capital do Norte a ter um espaço dedicado à capoeira. Transformaremos esse lugar em uma roda popular, cultural e tradicional”, completa Jefferson.

As obras da roda de capoeira contemplaram piso em alta resistência com diâmetro de nove metros; totem, que conterá dados históricos; banco dos atabaques, com estrutura e instalação elétrica para apoio e sonorização; iluminação em LED, para eventos noturnos, com acendimento por telefone fotoelétrico; e pintura na nova ordenação das cores da bandeira do município.

