Sesc Amapá recebe exposição literária de Millôr Fernandes e Paulo Leminski

O Sesc Amapá recebe no período de 29 de outubro a 30 de novembro, na unidade Sesc Centro, a exposição literária dos poetas Millôr Fernandes e Paulo Leminski. A abertura terá início no dia 29 de outubro, às 19h, com programação especial literomusical com as participações do compositor e escritor amapaense Ademir Pedrosa e dos cantores Maria Rojanski e Cássio Pontes.

A exposição é gratuita e conta com um vasto acervo repleto de poesia. A partir desta iniciativa, o público tem a oportunidade de conhecer mais sobre a vida e as obras dos escritores e poetas.

Na exposição, os poemas de Leminski são retratados pelo ilustrador, artista plástico e músico Fábio Dudas. Seu trabalho em pintura baseia-se na figuração da realidade e da ficção, nas memórias de infância, na interpretação do cotidiano e na imaginação. Já a obra de Millôr é apresentada com seus hai-kais e desenhos

Sobre os artistas

Millôr Fernandes foi jornalista, escritor, poeta, desenhista, dramaturgo, frasista, tradutor e um dos mais relevantes intelectuais brasileiros. Ele produziu uma obra vasta, conhecida pela grande lucidez critica e tinha o humor com um recurso quase sempre utilizado em seus trabalhos. Escreveu nas revistas “O Pasquim” e “O Cruzeiro”.

Paulo Leminski foi escritor, critico literário, tradutor, professor brasileiro e um dos mais importantes poetas de sua geração. Seu trabalho, apesar de profunda e complexa e considerada popular, suas obras alia recursos visuais de publicidades, provérbios, trocadilhos da cultura popular e da forma.