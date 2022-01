Corecon-AM prepara profissionais para atuarem na captação de linhas de crédito; veja as dicas

Com o objetivo de preparar profissionais de economia para atuarem na captação de recursos, o Conselho Regional de Economia do Amazonas (Corecon-AM) promoveu uma palestra on-line e gratuita, na noite desta quinta-feira, dia 20 de janeiro, para habilitar economistas a operarem linhas de créditos no ‘Mais Crédito Amazonas’, programa disponibilizado pela Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) e, consequentemente, auxiliar empreendedores e demais interessados na aquisição dos recursos.

Na próxima segunda-feira, dia 24, o Governo do Amazonas, por meio da Afeam, vai disponibilizar o acesso ao programa ‘Mais Crédito Amazonas’, que tem uma expectativa de atingir 25 mil operações de linhas de crédito, com um aporte inicial de R$ 220 milhões. O programa visa fortalecer microempreendedores e fomentar a geração de emprego, renda e o desenvolvimento dos negócios no Estado.

“O Corecon visa apoiar seus inscritos para que possam atuar, ajudar os interessados e ao mesmo tempo obterem rendas, por meio do trabalho de consultoria. A palestra foi um sucesso e deveremos repetir já com as atualizações que o site deve receber durante o ano”, declarou o presidente do Corecon, o economista Marcus Evangelista, responsável pela palestra.

Marcus Evangelista explicou que a linha emergencial é destinada a profissionais autônomos, produtores rurais, profissionais liberais, microempreendedores individuais (MEI), além de micro e pequenas empresas que faturam até R$ 360 mil.

Os financiamentos, segundo ele, são concedidos a atividades produtivas que já possuem funcionamento no setor secundário (indústria) e terciário (serviços e comércio). Os valores disponibilizados variam entre R$ 500 a R$ 100 mil, dependendo da atividade produtiva do solicitante e da análise de crédito.

“Nosso objetivo foi preparar os profissionais de economia para atuarem na captação desses recursos para o público que estará buscando esse crédito. Na palestra, tivemos a presença de profissionais de 18 municípios que, sem dúvida, irão poder facilitar a captação fazendo os pleitos corretamente, facilitando, assim, o trabalho do analista, uma vez que os documentos e solicitações serão feitas da maneira correta”, concluiu.

Entre as dicas, confira o passo a passo inicial apresentado durante a palestra:

Crédito para pessoas físicas

Primeiramente, verifique a relação de documentos e todas as condições e vantagens da linha emergencial;

Para quem já é cliente Afeam, é só preencher os campos obrigatórios com login e senha. Caso seja a primeira vez, é necessário criar um cadastro;

Confirme os dados pessoais, e envie duas fotos do titular da proposta segurando frente e verso do RG;

Confirme o endereço e informe os dados bancários;

Selecione o financiamento que mais se adeque ao seu negócio;

Envie as fotos dos documentos solicitados. Preencha todos os dados com muita atenção;

Finalizado o cadastro, é só aguardar a análise da proposta.

Crédito para pessoas jurídicas

Verifique a relação de documentos e todas as condições e vantagens da linha emergencial;

Para quem já é cliente Afeam, é só preencher os campos obrigatórios com login e senha. Caso seja a primeira vez, é necessário criar um cadastro;

Confirme os dados pessoais e envie duas fotos do titular da proposta segurando frente e verso do RG e uma foto do contrato social;

Informe os dados pessoais da empresa e dos sócios e administradores, caso tenha;

Selecione a finalidade do financiamento;

Envie as fotos dos documentos de acordo com o tipo da empresa e a categoria do financiamento. Preencha todos os dados com muita atenção para não pular etapas;

Finalizado o cadastro, é só aguardar a análise da proposta.

Vale ressaltar que a solicitação do crédito é realizada de forma totalmente on-line, pelo site da Afeam, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

