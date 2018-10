Profissional de odontologia destaca a importância da saúde bucal

Devido à carência da população, muitas faculdades prestam atendimento odontológico gratuito

Hoje, 25 de outubro, é comemorado o Dia do Dentista. Boa oportunidade para destacar a importância do profissional de odontologia para a população. Da prevenção ao diagnóstico, o cuidado especializado é imprescindível para a saúde bucal. “A saúde começa pela boca”, define o especialista Emílio Barbosa, coordenador do curso de Odontologia do Centro Universitário do Distrito Federal (UDF).

A prevenção e o tratamento de doenças que acometem a boca irão refletir na saúde geral do indivíduo, pois muitas doenças podem ser evitadas ou controladas com uma adequada higiene oral e visitas regulares ao dentista. “A nossa boca é a porta de entrada e saída de vários elementos, desde os alimentos que ingerimos até a comunicação e expressão que fazemos com esta parte do corpo”, acrescenta.

O Centro Universitário do Distrito Federal (UDF) incentiva a saúde bucal em todas as idades. Desde 2016, quando a Clínica Escola de Odontologia foi aberta, a universidade oferece atendimento odontológico gratuito para a sociedade. Para conseguir atendimento é muito simples. O candidato ao tratamento deve procurar a clínica, participar de uma triagem para entrar na lista de espera para ser chamado para o atendimento, conforme sua necessidade e disponibilidade de vagas.

Segundo o coordenador do curso de Odontologia da UDF, em média, são realizados 60 atendimentos por dia. “A procura é grande graças à dedicação dos alunos, equipamentos novos, modernos e devido ao custo baixo ou gratuidade dos procedimentos”. A triagem na clínica é realizada às quintas e sextas-feiras, das 14 às 16h, por ordem de chegada. “O atendimento é realizado pelos próprios estudantes e a maioria procedimentos são gratuitos, exceto as próteses”, assegurou.

Devido à carência da população, muitas outras faculdades também prestam atendimento odontológico gratuito para a comunidade. A graduanda de Odontologia Rafaela Skowronski atua na clínica escola da Faculdade de Ilhéus. “A maioria dos pacientes não tem conhecimento básico sobre higiene oral, não sabe a importância e função dos dentes. Em razão disso, acha que a melhor solução para tudo é a extração”, conta a estudante que, além de conscientizar os pacientes sobre a importância de uma boa higienização, já realiza alguns procedimentos, devidamente supervisionada por professores e coordenadores. “De acordo com a necessidade, realizamos limpeza, restauração dos dentes e a confecção de próteses. Esse conjunto de procedimentos vai trazer de volta não só a autoestima, como também reabilitar as funções mastigatórias e fonéticas”, conclui.

