Campanha nacional que incentiva redução da pobreza menstrual é realizada em Manaus

Com o objetivo de incentivar a redução da pobreza menstrual, o shopping Manaus ViaNorte está realizando a campanha nacional #TodosPorElas que incentiva a doação de produtos de higiene íntima e conscientização sobre o tema. O centro de compras colocou um ponto de arrecadação de absorventes, que serão doados aos projetos sociais desenvolvidos pelo Núcleo de Assistência à Criança e à Família em Risco (NACER).

A campanha é uma iniciativa da rede que administra o empreendimento, a Saphyr Shopping Centers, em parceria com os clubes do Girl Up Brasil, movimento global da Fundação das Nações Unidas voltado à igualdade de gênero. A iniciativa faz um alerta para os impactos da falta de acesso a produtos de higiene íntima na vida de mulheres em situação de vulnerabilidade social.

De acordo com o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) e do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), mais de quatro milhões de meninas brasileiras não têm acesso a itens de cuidados menstruais nas escolas e uma a cada 10 deixam de assistir aulas quando estão menstruadas.

Além disso, uma pesquisa realizada pelo Girl Up Brasil aponta que uma a cada quatro adolescentes brasileiras não têm condições financeiras de comprar absorventes. O resultado é o abandono das atividades do dia a dia, menor aprendizagem e consequente menor qualificação profissional na fase adulta, além dos impactos emocionais como timidez e insegurança, por exemplo.

“Essa é uma campanha de extrema importância para incentivar a redução da pobreza menstrual e apoiar milhares de mulheres e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social. Por isso, estamos incentivando a população amazonense a participar da campanha e fazer a doação dos absorventes no ponto de coleta, que temos no shopping, além de gerar uma conscientização sobre o assunto”, disse a gerente de marketing do Shopping Manaus ViaNorte, Natalia Zerbini.

Segundo ela, os absorventes serão doados para o NACER que desenvolve vários projetos sociais beneficiando mulheres e adolescentes em situação de vulnerabilidade, inclusive pessoas em situação de rua.

Sobre

Administrado pela Saphyr Shopping Centers, uma das mais importantes empresas do setor, o Shopping Manaus ViaNorte segue as novas normas orientadas pelo Grupo, sempre focadas na saúde e bem-estar de clientes, lojistas e colaboradores. Saúde é prioridade e o Grupo Saphyr e todos os seus empreendimentos estão comprometidos com a sociedade para vencer a covid-19.

