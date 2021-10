Feira da FAS abre inscrições para expositores e retorna de forma presencial em novembro

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) anuncia o retorno presencial de sua tradicional feira de economia verde e criativa, a Feira da FAS, que acontecerá no dia 21 de novembro, na sede da instituição, e nos dias 27 e 28 de novembro, no Largo de São Sebastião, durante o festival Virada Sustentável Manaus. As inscrições para os expositores já estão abertas no site fas-amazonia.org e podem ser realizadas até o dia 21 de outubro.

A diminuição dos números de casos da Covid-19 e o avanço do esquema de vacinação incentivaram o retorno do evento no formato presencial. Para esta decisão, a FAS realizou pesquisas com os empreendedores e o público que frequentava o evento.

“Abrimos um espaço democrático para que a comunidade opinasse sobre a retomada da feira. Muitas pessoas já tomaram a segunda dose da vacina e algumas até a dose de reforço, então nos sentimos seguros para planejar o retorno, seguindo todos os protocolos de saúde, prevenção e segurança”, explica um dos coordenadores da Feira da FAS, Gabriel Cavalcante.

Podem participar empreendedores de economia criativa, como artesanatos, colecionáveis e roupas, jardinagem e artigos naturais, alimentação, entre outros.

A seleção dos negócios participantes é feita com base em quesitos como sustentabilidade, economia verde, criativa e solidária, e contribuição para a melhoria da qualidade de vida na cidade. O resultado, com os expositores escolhidos, será divulgado no dia 22 de outubro, através do site e redes sociais da FAS.

Sobre o retorno

A Feira da FAS terá capacidade máxima de 250 pessoas, com inscrição prévia para participar. O acesso ao evento será mediante a apresentação da carteira de vacinação com as duas doses ou dose única. Haverá também medidas de distanciamento social e a disponibilização de álcool gel e máscaras descartáveis para os visitantes.

“O retorno presencial da feira é um alento para os empreendedores. Esta é uma feira de economia criativa e verde, específica dentro da cidade e que está fazendo falta. Os empreendedores com certeza vão se sentir felizes e nós vamos seguir fomentando esse tipo de economia em Manaus”, disse Gabriel.

A versão presencial da Feira da FAS foi suspensa em abril de 2020 por conta da pandemia de Covid-19. Para continuar incentivando os pequenos empreendedores, a fundação passou a realizar a Feira da FAS Virtual, com a criação gratuita de um catálogo online para exposição e venda de produtos. Agora com o retorno do evento, a expectativa é que aconteça mensalmente na sede da instituição, na rua Álvaro Braga, 351, bairro Parque Dez.

