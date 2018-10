Idosos atendidos pelo Cras Fazendinha participam de passeio no Museu Sacaca

A Prefeitura de Macapá promoveu na manhã desta quinta-feira, 25, o passeio da Terceira Idade, com objetivo de promover integração, lazer e diversão dos idosos que frequentam os Centros de Referência de Assistência Social (Cras) Fazendinha. O passeio faz parte das comemorações pelo Dia da Pessoa Idosa, celebrado em 1º de outubro, e Outubro Rosa. Em caravana, eles foram levados para conhecer o Museu Sacaca.

Os idosos caminharam pelo museu e navegaram no barco Regatão. A visita ao local foi encerrada com um café ao ar livre. O passeio contou com a parceria da empresa de ônibus Amazontur. “Os integrantes da Terceira Idade puderam, além de desfrutar de uma manhã agradável, participar de atividades recreativas e de grande importância social, já que o convívio com os amigos e a prática de uma atividade física são essenciais nesta fase da vida”, comentou Carol Camboim, coordenadora do Cras Fazendinha.

Maria de Fátima, 58 anos, é atendida pelos serviços sociais do Cras, que é vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social e do Trabalho (Semast). “A gente acaba formando uma irmandade, passando experiências e aproveitando o máximo que o poder público dá para a gente. Além de tudo, o Cras tem uma equipe muito boa, com atendimento muito bom, paciente e profissional”, enfatizou.

Lilian Monteiro