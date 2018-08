Inverno ou verão? Qual a época mais segura para viagens de avião

O transporte aéreo é cercado de mistérios e dúvidas. Pelo menos por parte dos passageiros. Em função do desconhecimento sobre o funcionamento destas máquinas complexas, muitas pessoas entram nos aviões com medo.

Mãos suando, pernas tremendo e músculos tão enrijecidos, que chega até a doer.

Tudo isso faz parte da rotina de quem convive com o receio de voar. Para mudar este sistema e acabar de vez com a fobia, nada melhor do que conhecer detalhes sobre o mundo da aviação, certo? Vamos lá.

As condições climáticas são indispensáveis para o sucesso do voo. Sabe aquela turbulência chata, que insiste em balançar a aeronave? Elas são menos prováveis em dias de frio e com temperaturas baixas. Isso pois a atmosfera tende a ser mais calma, gerando alterações menores, sobretudo na hora do pouso e decolagem.

