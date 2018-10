Microsoft lança app que sincroniza PC e celular

A Microsoft anunciou nesta semana a chegada do Your Phone Companion, o aguardado aplicativo desenvolvido pela companhia para sincronizar computadores com Windows 10 e celulares e tablets com Android e Windows Phone. A ferramenta é capaz de sincronizar fotos, mensagens e até mesmo notificações (ainda em fase de desenvolvimento) entre os dois dispositivos.

A ideia da nova ferramenta é simples: permitir que você conecte celular e computador a fim de concentrar o seu foco apenas no PC. Todo o conteúdo sincronizado (atualmente apenas fotos e SMS) pode ser conferido diretamente da tela do computador. Em breve, quando o sistema de notificações estiver pronto, qualquer alerta em seu portátil também será automaticamente replicado no Windows 10.

O Your Phone Companion já está disponível para download no Android e no Windows Phone. Na Play Store brasileira, ele é chamado de Complemento para Seu Telefone, já na Windows Store nacional, o app é chmado apenas de Seu Telefone.

Via Tecmundo