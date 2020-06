Minas Gerais bate recorde na safra com 15,4 toneladas

Os dados são da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab),

Minas Gerais deve bater o recorde de 15,4 milhões de toneladas colhidas até o fim da safra no estado, ou seja, a maior safra dos últimos 44 anos. Os dados, divulgados pelo 9º Levantamento de Grãos da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), apontam um aumento de 8,4% na safra de grãos deste ano em relação à anterior. Sendo assim, é importante que você, agricultor da região, esteja com o maquinário em dia para não perder esta oportunidade de crescimento.

Encontrar um bom trator a venda em Minas Gerais (MG) não é muito difícil. Existem inúmeras opções e empresas especializadas, que podem fornecer todo o auxílio na hora da compra. Porém, existem algumas características que precisam ser levadas em consideração. Por isso, listamos quatro pontos que você devem ser analisados ao realizar a sua aquisição.

Observe a potência

Quando se fala em trator agrícola, o solo sempre deve ser motivo de atenção. Por conta das características e sua diversidade, é necessário ter um trator agrícola que se adapte à diferentes contextos e situações. Dessa forma, você garante maior produtividade e economia.

Esteja atento à reserva de torque

Se você busca por tratores usados em Minas Gerais (MG), onde houve um incremento tanto na área plantada (+2,2%) quanto na produtividade (+6%), se lembre que não basta ter apenas um motor potente em seu trator, é preciso um torque adequado.

Para simplificar, a reserva de torque representa a capacidade de “elasticidade” do motor enquanto realiza o trabalho. Ela atua quando o motor perde rotação, mas mesmo assim consegue passar pelo problema por meio da elevação de torque.

Verifique o consumo de combustível

Quem não quer economizar, não é mesmo? Melhor ainda é quando dá para evitar perda de dinheiro e garantir potência na execução do trabalho. Logo, não se esqueça de verificar o consumo de combustível do seu trator. Quanto maior for o consumo, maior será o gasto para manter a máquina em funcionamento. Observe sempre o consumo de litros por hora trabalhada ou por hectare percorrido e encontre o melhor custo/benefício.

Garanta um boa transmissão

A transmissão, que nada mais é do que a comunicação entre rodas e potência do motor, facilita muito o trabalho do motorista. Para se ter uma ideia, é a transmissão que ajuda na troca de marchas, o que garante variação de velocidade e, consequentemente, uma combinação de velocidade e rotação do motor mais adequada.