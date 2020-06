Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, é preso no interior de SP

O Ministério Público do Rio de Janeiro prendeu no início desta quinta-feira (18) o ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz.

Queiroz e Flavio Bolsonaro são investigados pelo esquema da rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

Queiroz foi preso em Atibaia, no interior de São Paulo. Segundo a TV Globo, o proprietário da residência é o advogado de Flavio Bolsonaro.

Ainda conforme a emissora, o MP-RJ também cumpre mandados de busca e apreensão em diversos endereços da capital fluminense. Um deles é a casa de Bento Ribeiro, imóvel que aparece na relação de bens do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Policial Militar aposentado, Queiroz movimentou R$ 1,2 milhão em sua conta de maneira considerada “atípica”, de acordo com relatório do antigo Conselho de Atividades Financeiras (Coaf). Ele trabalhou para o filho do presidente Jair Bolsonaro antes de Flávio tomar posse como senador, durante o mandato de deputado estadual no Rio de Janeiro.

Yahoo Notícias

