Virada Sustentável Manaus realiza programação gratuita no Largo São Sebastião nesta quarta, sábado e domingo

O Largo São Sebastião, localizado no Centro de Manaus, receberá uma ampla programação cultural e ambiental gratuita para todas as idades durante a realização da Virada Sustentável Manaus 2024, nesta quarta-feira, dia 30 de outubro, às 19h30, e no próximo sábado e domingo, dias 2 e 3 de novembro, das 16h às 21h.

A programação começa, nesta quarta, 19h30, com uma edição especial do projeto “Tacacá na Bossa”, no Largo São Sebastião, em celebração ao festival e com um show gratuito do Grupo Cauxi Eletrizado.

Já no sábado (2), das 16h às 21h, acontecerá uma edição exclusiva da Feira da Fundação Amazônia Sustentável (FAS), mais conhecida como Feira da FAS, com a participação de mais de 35 expositores de economia criativa e verde.

Às 17h30, acontece a roda de conversa “Como esperançar no contexto de seca e fumaça?”, com a participação do superintendente geral da FAS, Virgilio Viana; o idealizador da Virada Sustentável Nacional, André Palhano; a ativista indígena, influencer e cunhã-poranga do Caprichoso, Marciele Albuquerque; e a ativista indígena Vanda Witoto.

O público poderá conferir, às 18h30, a PlayList em celebração aos 10 Anos de realização do festival em Manaus. Já às 19h, o grupo Ritmo 3 Crew Sem Fronteiras apresenta o espetáculo de dança “As Veias da Amazônia”, que usa o breaking para abordar questões como crise climática, desmatamento e seca.

Logo após, às 19h45, a banda Novos Bares traz um show de samba com influências de MPB e ritmos afro-brasileiros, além de um toque regional. Encerrando a noite, às 20h45, Márcia Novo, uma das principais artistas da região, agita o palco com seu “baile de rio”, misturando ritmos como beiradão, brega e boi-bumbá.

Já no domingo, dia 3 de novembro, a programação começa, às 16h, com a realização da Feira da FAS. Às 18h, terá a “PlayList Virada 10 Anos”. Em seguida, às 19h, o grupo Casa Konda apresenta o show “No abraço da cobra”. O coletivo faz parte da comunidade Ballroom, que une moda e habilidades performáticas, como o voguing (estilo de dança inspirada nas poses de modelos da revista Vogue). Além disso, a cultura ballroom significa um espaço de acolhimento para corpos, historicamente, marginalizados como travestis, pessoas trans, gays e lésbicas.

O grupo Os Tucumanus sobe ao palco, às 19h45, para um show em homenagem aos seus 18 anos de carreira. A banda, sob comando dos fundadores Denilson Novo e Clóvis Rodrigues, apresentará seus sucessos, além de novas composições que passeiam por estilos musicais como o rock, carimbó, funk e guitarrada, com letras que retratam a realidade amazônida.

Quem encerrará a noite e a edição deste ano da Virada Sustentável, a partir das 20h45, é a cantora peruana, Taty Corazón, que realizará uma performance musical eclética, com influência de várias vertentes latinas.

“Este é mais do que um festival. É uma oportunidade para discutirmos os problemas, escutarmos ao outro e buscarmos ações concretas para deixarmos a nossa cidade mais verde e respeitosa para todos. Além disso, a programação no Largo São Sebastião está repleta de atividades culturais para todas as idades. Não fique de fora”, comenta a superintendente de Desenvolvimento Sustentável de Comunidades da FAS, Valcléia Lima.

A Casa das Artes, também no Largo São Sebastião, receberá ações da Virada Sustentável, nos dias 2 e 3, das 15h às 21h, com a realização da Exposição “Escola D’Água”. Das 17h às 19h30, haverá oficinas com o Instituto Akatu e Prolata Reciclagem sobre “Educação para o consumo consciente e gestão de resíduos”, e “Consumo consciente na prática”.

Além disso, a Galeria do Largo será o espaço da “Virada Zen”, começando sábado, às 16h, com uma meditação de soundhealing com Ianeza Wanz e Camila Borges. Às 17h, será promovida uma Roda de Conversa “Ayurveda” com Ianeza Wanz, e técnicas de yoga, e massagem para autocuidado com Camila Borges, a partir das 18h.

No domingo, as ações acontecerão das 18h às 20h, com aulas de introdução ao yoga, com Yara Lopes, Daniel Moss e Camila Lopes. Também terá uma entoação de cânticos e mantras com Ianeza Wanz e Clara Vic.

Sobre a Virada Sustentável Manaus

Correalizado pela Fundação Amazônia Sustentável (FAS), em parceria com a Virada Sustentável Nacional e com produção da Somos Benevolência, o festival tem como objetivo conscientizar e mobilizar a população em prol de transformações ambientais e sociais, como a proteção do bioma amazônico, valorização das comunidades tradicionais, fomento à economia verde, diversidade, mobilidade e outras temáticas.

A programação do festival foi elaborada de forma colaborativa com o apoio do seu Conselho Criativo, que é formado por 60 pessoas que representam instituições da sociedade civil amazonense, que atuam em comunidades e bairros de Manaus. Para mais informações sobre o festival, acompanhe as redes sociais da @viradasustentavelmanaus, @fasamazonia e @somosbenevolencia.

Sobre a Virada Sustentável

A Virada Sustentável é um movimento de articulação entre pessoas, grupos e instituições, que têm em comum o objetivo de apresentar uma visão positiva e inspiradora sobre a sustentabilidade e seus diferentes temas para a população, além de reforçar as redes de transformação e impacto social existentes nas diferentes cidades.

A concepção temática do festival é baseada nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) definidos pela Organização das Nações Unidas (ONU). Além de Manaus, a mobilização ocorre em São Paulo, Salvador, Porto Alegre, Curitiba e Belo Horizonte. Rio de Janeiro, Belém e outros.

Sobre a FAS

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua pelo desenvolvimento sustentável da Amazônia. Sua missão é contribuir para a conservação do bioma, para a melhoria da qualidade de vida das populações da Amazônia e valorização da floresta em pé e de sua biodiversidade. Com 16 anos de atuação, a instituição tem números de destaque, como o aumento de 202% na renda média de milhares famílias beneficiadas e a queda de 39% no desmatamento em áreas atendidas.

