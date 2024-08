Primeiro Atlas Solar do Amapá apresenta impacto positivo no empreendedorismo e desenvolvimento sustentável

Com o destaque no potencial de energia solar, o estado se posiciona como um pólo promissor para a geração de empregos, renda e preservação ambiental

Denyse Quintas

A superintendente do Sebrae, Alcilene Cavalcante e o presidente do Conselho do Sebrae em exercício, Jurandil, Juarez, apoiam a iniciativa do governador Clécio Luis e do senador das República, Davi Alcolumbre, que estiveram acompanhados do ministro da Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR), Waldez Góes, e entregaram o primeiro Atlas Solar a população, do estado do Amapá; na mesma ocasião, sob a articulação do senador, o Amapá deu início à construção do Instituto Margem Equatorial (IMEQ). O evento ocorreu em Santana, no Cine Teatro Sílvio Romero, nesta segunda (26), às 9h.

Para a superintendente do Sebrae, Alcilene Cavalcante, esse momento, é um marco para o estado, com a entrega desse trabalho qualificadíssimo, que é o Atlas da Energia solar. “Nós só temos a agradecer ao Senador Davi Alcolumbre, ao Governo do Amapá e ao Senai. A nós, Sebrae, cabe agora, trabalhar nas oportunidades econômicas para as micro e pequenas empresas com base no Atlas da Energia Solar. Colocamos como estudo científico para o Brasil e para o mundo o nosso potencial de energia limpa e transformação energética”, destacou a superintendente.

A superintendente, comemorou a inauguração da pedra fundamental do Instituto Margem Equatorial (IMEQ), que funcionará como polo de conexão para o desenvolvimento sustentável da Região da Margem Equatorial Brasileira – área que vai da costa do Rio Grande do Norte à do Amapá. Sob a articulação de Alcolumbre, foram garantidos, via MCTI e o MIDR, os recursos no valor de R$ 14,3 milhões para a criação de um grande laboratório de desenvolvimento de pesquisa aplicada voltada para a questão energética regional, tanto do Amapá, quanto da Margem Equatorial.

O atlas foi conquistado numa parceria entre o senador Davi Alcolumbre, que articulou o recurso de R$ 5 milhões para que fosse realizado o estudo para identificar o potencial Solarimétrico do Amapá. São parceiros nesse estudo, Governo do Estado do Amapá (GEA), o Instituto Senai de Inovação em Energias Renováveis (ISI-ER) e o Ministério de Ciência Tecnologia e Inovação (MCTI).

Estiveram presentes na entrega do Atlas Solar do Amapá e da inauguração da pedra fundamental do Instituto Margem Equatorial (IMEQ), o diretor de Relações Institucionais e Programas Setoriais, Bruno Eustáquio de Carvalho; o gerente de Segurança, Meio Ambiente e Saúde da Regional Norte-Margem Equatorial da Petrobras, Silvesnilson da Silva Paiva; o diretor da Agência Nacional de Petróleo, Daniel Maia Vieira; e o diretor do Instituto Nacional de Meteorologia, Naur Teodoro Pontes, deputados estaduais e autoridades locais.

