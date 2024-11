COP29: Atlas Solar apresentado pelo Governo do Amapá é destaque no Hub Amazônia

Governador Clécio Luís lidera comitiva na conferência da ONU sobre mudanças climáticas, no Azerbaijão.

O estudo realizado no Amapá sobre o potencial de produção de energia solar foi destaque no Hub Amazônia, espaço de diálogos do Consórcio da Amazônia Legal na 29ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP29), no Azerbaijão. O governador Clécio Luís conduziu na terça-feira, 12, o painel “Energias Renováveis em Florestas Tropicais”.

“Nós fizemos um levantamento sobre o clima com equipamentos específicos, que permitiram identificar informações importantes. Esses dados foram reunidos buscando oferecer à iniciativa privada, para que eles possam investir na geração de energia limpa no Amapá e também gerar emprego, renda e desenvolver o nosso estado. Precisamos equilibrar esse jogo, nós queremos seguir protegendo nosso meio ambiente mas também desenvolver de forma ética”, citou o governador.

Os dados, resultados de dois anos de estudos, geraram dois atlas: o Solar, que foi lançado em agosto pelo governador Clécio Luís e pelo senador Davi Alcolumbre, autor da emenda de R$ 5 milhões para a realização do projeto, e o Eólico, que ainda está em formatação.

Hub Amazônia recebeu o painel ‘Energias Renováveis em Florestas Tropicais’O livro sobre energia solar, apresentado aos participantes da COP29, indica um potencial energético no Amapá quatro vezes maior que a Usina Hidrelétrica de Itaipu, a maior do Brasil, e duas vezes mais que a Hidrelétrica das Três Gargant as, a maior do mundo, na China.

Segundo a pesquisa, o Amapá é favorecido pela localização na linha do Equador, com alta incidência solar ao longo do ano. Mesmo com a cobertura de nuvens, o estado poderia atender sua demanda energética atual em até 72 vezes sem comprometer o meio ambiente e gerando emprego e renda, fortalecendo a economia local e contribuindo para a sustentabilidade.

Participaram do painel, além do governador, o secretário executivo adjunto do ICLEI, Rodrigo Corradi, como mediador; o diretor-adjunto da Agência Internacional de Energia Renovável (Irena), Erick Ruiz; e o vice-presidente de Sustentabilidade da Ambipar, Rafael Tello.

COP29

A delegação do Amapá fica ao longo desta semana na COP, mas a programação segue até 22 de novembro, no Azerbaijão. O grupo é liderado pelo Governo do Estado e composto por vários entes como o Tribunal de Justiça do Amapá (Tjap), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), e os Tribunais Regionais do Trabalho (TRT’s).

A COP é uma reunião anual entre os países-membros da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima. Nele, chefes de estados e outras autoridades governamentais debatem soluções para conter o aquecimento global e criar alternativas sustentáveis para a vida no planeta.

Agência de Notícias do Amapá

