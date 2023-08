Amaztrace do Amapá é uma das Top 6 vencedoras no Startup Summit 2023 Mercado Internacional

A empresa oferece uma solução de rastreabilidade simples e fácil para os produtos oriundos do bioma amazônico. A estratégia está atrelada a visibilidade e venda internacional dos produtos da região

A etapa Internacional do Startup Summit 2023, anuncia na competição Sebrae Like a Boss, as seis (6) melhores startups prontas para fazer negócios no mercado internacional. A Startup do Amapá, Amaztrace, é a 4ª melhor Startup do Brasil para negócios internacionais.

O Desafio é uma competição promovida pelo Sebrae, em parceria com o Instituto Inova+, que tem como objetivo principal impulsionar o crescimento de empreendedores, tanto em âmbito nacional quanto internacional. Os vencedores foram anunciados na sexta-feira (25), durante o Startup Summit, que aconteceu em Florianópolis (SC).

“Temos certeza que tecnologia, inovação, e pesquisa é o caminho para o Amapá se desenvolver e temos a prova viva que isso é possível. Que sirva de exemplo para milhares de empreendedores, e audaciosos amapaenses a continuarem nessa jornada incrível para desenvolver o estado”, disse o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae, Josiel Alcolumbre.

Do total de 500 Startups inscritas, 12 foram classificadas para a final internacional, e as seis (6) melhores foram premiadas entre as TOP 6 do Brasil.

As Top 6 Startups do Brasil recebem como premiação; representar o Brasil na etapa global do entrepreneurship World Cup; Ingresso para o Web Summit em Portugal; Voucher 100% para o Sebraetec negócios inovadores; Rodada de negócios para captação de investimentos; e Mentorias para desenvolvimento do negócio.

A Amaztrace é uma startup, genuinamente amapaense, que trabalha com a rastreabilidade de produtos da Amazônia, onde o consumidor saberá de onde os produtos vieram, o que aconteceu com ele, quando e quem prestou qualquer ação nesse produto; além disso, a Amaztrace posiciona esse produto no mercado internacional.

A Startup Amaztrace é representada pelo CTO Marco Failache Filho; e o CEO Victor Monteiro.

As ações do Projeto Startup Amapá, são coordenadas pelo gerente da Unidade de Soluções Inovadoras e Competitivas do Sebrae no Amapá (Unic), Bruno Castro e pela gestora do projeto, Josseli Pantoja.

