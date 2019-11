SESI e SENAI AP conquistam medalhas em campeonato sul-americano de Jiu-Jitsu

Macapá – O mestre do projeto Jiu-Jitsu Corporativo do Serviço Social da Indústria (SESI) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) do Amapá, Jean Alves, e a aluna, Melissa Kaylowa, conquistaram medalhas no Campeonato Sul-americano na categoria No Gi (Sem kimono) do International Brazilian Jiu-jitsu Federation (IBJJF), realizado no Centro Multiuso de São José, em Santa Catarina.

Para o vice-campeão, Jean Alves, o Jiu-Jitsu é um caminho de autoconhecimento, uma forma de aperfeiçoar a mente, superar desafios e vencer os próprios limites. “Mais importante do que vencer, é estar preparado física e emocionalmente para competir. Cada luta é uma experiência diferente e quanto mais nos empenhamos, melhor são os nossos resultados”, frisou.

Melissa Kaylowa destacou que essa vitória marcou sua primeira experiência fora do Amapá e equiparou o nível do jiu-jitsu do SESI com o das melhores equipes do mundo. “Grandes atletas participaram do campeonato, o que me deixa ainda mais feliz por ter conquistado as medalhas de ouro e bronze na categoria peso e absoluto. Além de treinar muito, contei com a ajuda de parceiros. É gratificante representar o meu estado e a bandeira do SESI, espero ser referência para outros alunos que estão iniciando no esporte”, concluiu.

