MEC e Inep divulgam resultados do Enade 2022

Apresentação dos resultados será na terça-feira, 31 de outubro, no auditório do Ministério da Educação, em Brasília (DF)

O Ministro de Estado da Educação, Camilo Santana, e o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Manuel Palacios, convidam para apresentação dos resultados do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) na terça-feira, 31 de outubro, a partir das 9h (horário de Brasília).

A apresentação será realizada na sede do Ministério da Educação (MEC), em Brasília (DF). O ministro e o presidente do Inep responderão perguntas da imprensa, ao final do encontro. Os jornalistas interessados devem se credenciar pelo e-mail imprensa@mec.gov.br, informando nome completo, veículo, CPF, telefone e e-mail para contato.

Os resultados serão divulgados após o início da coletiva, no portal do Inep.

Serviço

Resultados do Enade 2022

Data: 31 de outubro, terça-feira.

Horário: 9h (horário de Brasília).

Local: Nova Sala de Atos do MEC.

Endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco L, térreo, Brasília (DF).

