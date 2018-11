Black Friday 2018: as melhores promoções e dicas para fazer uma boa compra

Acompanhe cobertura ao vivo da liquidação anual, descubra quais são as melhores ofertas e evite cair em falsos descontos nesta sexta, 23 de novembro

A Black Friday, que vem se consolidando como uma das datas mais importantes para o comércio, começa oficialmente à 0h desta sexta-feira, 23. Mas muitas lojas já anteciparam suas promoções – algumas com promessas de descontos em todo o mês de novembro.

Veja nossas dicas de descontos e cuidados a serem tomados para fazer uma boa compra. Apesar de a confiança na liquidação ter aumentado, ainda há empresas oferecendo falsos descontos – elas elevam os preços alguns dias antes para aplicar o desconto durante a Black Friday. Saiba como não cair nesse tipo de fraude.

9h15 – Camisetas do Timão em promoção

Quem é torcedor alvinegro tem a oportunidade de comprar camisetas oficiais do Timão com um belo desconto. A camiseta edição limitada Gold nº10 masculina está com 62% off. No site ShopTimão ela sai por 44,99 reais enquanto o preço normal é 119,99 reais.

