Conheça 05 atividades educativas para entreter seu filho

Cheias de energia, as crianças dificilmente se contentam com apenas uma atividade por muito tempo. A ideia é faze-las aproveitar ao máximo o tempo livre com atividades que fazem sucesso entre a criançada e que podem ensiná-las.

Independentemente da idade, a maioria das crianças tendem a ter muita energia e de qualquer forma sentem a necessidade de estar em movimento a maior parte do tempo. Ocupar o tempo dos filhos de forma criativa é um desafio para os pais, principalmente quando estes trabalham em casa e tem que se dividir entre os filhos e as obrigações domésticas e profissionais. Pensando nisso, separamos aqui 05 atividades educativas que vão lhe ajudar e que vão distrair e ensinar os pequenos. Veja quais são:

01) Jogos

Existem jogos diversos que podem ser educativos, sejam de tabuleiro ou online. Muitos jogos, como o Jogo da Memória, fazem com que a criança use o raciocínio para lembrar das peças do jogo e assim ganhá-lo. Existem muitos modelos no mercado com preços acessíveis. Quanto aos jogos online, sabemos que existem vários sites na internet que são feitos especialmente para crianças. Uma boa pedida é o site Fri5 Online (http://www.friv5online.com/jogosfriv), que dispõe de jogos com personagens de desenhos populares entre essa geração como Bob Esponja, Ben 10 e Dora Aventureira.

02) Brincadeiras

Segundo especialistas a brincadeira é coisa séria para o desenvolvimento das crianças. Por isso, é importante dedicar 20 minutos do seu tempo para brincar com o seu filho. Geralmente, as crianças definem o tipo de brincadeira, mas os pais também podem nortear este momento. O importante é que esta seja uma atividade prazerosa e de troca entre pais e filhos. Um exemplo é brincar de casinha ou de carrinho com eles, seja menina ou menino. Brincadeira não tem gênero, viu?!

03) Leitura

Os livros são uma das atividades mais prazerosas para as crianças, isto porque é através da leitura que elas usam a imaginação e afloram sua criatividade, imaginando cenários, personagens e todo o desenrolar da história. Se possível, leia toda a noite para seu filho ou se ele souber ler, incentive comprando livros de presente para ele. Vale ressaltar que a leitura é importante no desenvolvimento do vocabulário e da escrita da criança.



04) Teatro infantil

O teatro, assim como a leitura, também é uma forma de despertar a criatividade a imaginação dos pequenos, mas o teatro utiliza recursos visuais que geram mais interação. Programar um dia, ao menos, no mês pra levar a prole ao teatro é um ótimo investimento para a educação deles.

05) Brinquedos feitos a mão

O hábito de criar os próprios brinquedos vem de uma época em que muitos pais não tinham condições de comprar brinquedos para os filhos. Não podendo comprar, a mãe ou o pai faziam o presente para as crianças, podia ser uma boneca de pano ou um carrinho de madeira, uma pipa, um peão. Além disso, os pais também incentivavam que as crianças fizessem seus próprios brinquedos, dando uma pequena ajudinha, claro. Hoje este costume já não é tão comum, mas se você ainda não fez, experimente criar algum brinquedo com o seu filho e você verá como esse momento pode ajudar na interação entre vocês. Quanto mais tiramos um tempinho para eles, maior é o grau de confiança e afeto que regem essa relação.

E aí, gostou das nossas sugestões? Você costuma estimular algumas dessas atividades nos seus filhos? Conta pra gente! Deixe sua opinião nos comentários!