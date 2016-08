Alunos do SESI vão representar o Amapá na etapa nacional da Olimpíada Brasileira de Robótica

Macapá –Seis alunos do Serviço Social da Indústria (SESI) do Amapá conquistaram primeiro lugar na etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) e vão representar o estado na fase nacional da competição. O evento será realizado de 9 a 12 de outubro, em Recife (PE). A instituição garantiu as vagas, com uma equipe de estudantes do Ensino Fundamental e outra do Ensino Médio articulado à Educação Profissional (EBEP), na disputa que aconteceu sábado, 27, no campus Macapá do Instituto Federal (IFAP).

As equipes, de alunos matriculados na Escola Visconde de Mauá (EVMA), Lego Power (ensino fundamental), composta por Gabriel Pelaes e Eduardo Diatel, e Team Conection Lego (EBEP), formada por Isabella Alencar, José Gabriel da Silva, Bruno Cardoso e Renata de Sousa, conquistaram a vaga para a etapa nacional. Para isso, os robôs programados pelos estudantes tinham como missão resgatar vítimas de um desastre em um ambiente que simulava o mundo real. Ao final, quem conseguiu cumprir a tarefa, obteve mais pontos.

A fase estadual da OBR reuniu mais de 50 estudantes, matriculados em escolas públicas e particulares de Macapá, Laranjal do Jari e Porto Grande. Os participantes foram divididos em oito equipes do nível 1 (ensino fundamental) e dez do nível 2 (ensino médio). O SESI AP concorreu com 17 representantes, divididos em três equipes do nível 1 e duas do nível 2.

De acordo com o professor do SESI, Edgar Isacksson, que coordena os estudantes, “participar de uma competição é sempre muito desafiador, porque, além de técnica, exige controle emocional. Ficamos muito satisfeitos com o feito de nossos alunos, as premiações servem para coroar toda a dedicação deles”, detalhou.

Gabriel Pelaes, 12 anos, aluno da sétima série, recebeu a medalha de ouro com a equipe Lego Power. “É a primeira vez que competimos na Olimpíada Brasileira de Robótica. O resultado que alcançamos é resultado de trabalho árduo e muito esforço”, contou.

Olimpíada Brasileira de Robótica

A OBR é uma das olimpíadas científicas brasileiras apoiadas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) que utiliza-se da temática da robótica para estimular os jovens, identificar talentos e promover debates e atualizações no processo de ensino-aprendizagem brasileiro.

Premiados

Nível 1

1º Lugar: Equipe Lego Power – Alunos: Gabriel Pelaes e Eduardo Diatel.

2º lugar: Equipe Inovation – Alunos: Pedro Lucas Neri, Samilly Morgant e Juliana Alencar.

Nível 2

1º lugar: Equipe Team Conection Lego – Alunos: Isabella Alencar, José Gabriel da Silva, Bruno Cardoso e Renata de Sousa.

2º lugar: Equipe Megazord – Alunos: Paulo Cardoso, Bruno Piedade e Maria Tiennys Sousa.