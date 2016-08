Programa sobre direito esclarece dúvidas dos ouvintes de Porto Velho

Resumo:

O “Aqui você sabe os seus direitos” apresentado pelo Dr. Jailton

Delogo é sucesso há dois anos na rádio Cultura FM.

A audiência do programa aqui você sabe o seus direitos vem crescendo.

Por isso a nossa equipe de reportagem fez um bate papo com o apresentador desse

programa que nos falou da sua felicidade com a participação dos ouvintes que procuram a produção para formular as suas perguntas visando sanar suas dúvidas na área do direito.

O programa é gravado, tem duração de 06 minutos e vai ao ar três vezes

ao dia de segunda a sexta as 09, as 13 e as 17 horas, na rádio cultura

FM 107,9 na capital.

“Este programa surgiu para facilitar o acesso das pessoas aos seus direitos, porque infelizmente muita gente vive sem saber os direitos que tem”, afirmou Jailton , Que prefere ser chamado de colaborador ao invés de apresentador.

“Entendo que este é o meu papel neste programa: tentar colaborar com as pessoas que tem dúvidas na área do direito, principalmente se a pessoa for especial, o seja, pessoa com deficiência, aí sim, me sinto muito mais gratificado em contribuir na abertura de portas para esta classe que tanto luta para rejeitar os aspectos nocivos, por isso que o programa destina 30 por sento das perguntas para a pessoa com deficiência”.

Cabe ressaltar que o Dr. Jailton Delogo de Jesus é deficiente visual de nascença e não enxerga nada, mas, tem uma vida extremamente normal, se locomove sozinho, participa e contribui com eventos. DELOGO é servidor púbico trabalha como auditor de controle esterno do Tribunal de contas do estado é formado em direito por isso responde as perguntas dos ouvintes que são gravadas para o programa.

O apresentador ressalta que a audiência vem crescendo por que o programa é uma prestação de serviços para a comunidade. Porque além de responder as perguntas que são gravadas ,os ouvintes recebem informações e dicas extremamente úteis para as suas vidas.

“Informo que quem quiser participar e fazer a sua pergunta, é só mandar

um e-mail para programaaquivocesabeoseusdireitos ,e marcar com a produção para gravar”, finaliza Jailton.

Serviço:

Programa “Aqui você sabe seus direitos”

Apresentação:

Jailton Delogo

Onde:

Rádio Cultura FM 107,9

Porto Velho RO.

Quando:

De segunda a sexta as 9h, 13h. e às 17h.