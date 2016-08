Casamento na Comunidade e renovação de votos matrimoniais são celebrados no Arquipélago do Bailique pel o Judiciário

Num cenário único e exótico os noivos aguardavam ansiosos para dizer o tão sonhado “sim”. A bordo do Navio Auxiliar Pará, da Marinha do Brasil, a cerimônia organizada pela Justiça do Amapá faz parte do programa Casamento na Comunidade implantado pelo TJAP e já uniu mais de onze mil casais. (VISUALIZAR FOTOS)

Além do lindo cenário natural, os noivos também foram prestigiados por centenas de familiares e moradores do Bailique que estiveram presentes à cerimônia. Nesta edição, além da união de 12 nubentes, houve a renovação de votos matrimoniais para outros 13 casais.

Cleunita Farias Vieira e Astrogildo Farias da Costa se emocionaram com a celebração do casamento. O casal agradeceu pela iniciativa da Justiça do Amapá em proporcionar a oportunidade de oficializarem o enlace matrimonial.

“É um emocionante momento estar aqui com meu noivo e outros casais neste evento abençoado por Deus. Sou grata a todos os profissionais que vieram pra cá realizar o nosso sonho do casamento e fazer acontecer esse enlace inesquecível”, disse emocionada a recém-casada Cleunita Farias.

O juiz Luciano Assis, coordenador das ações da Jornada Fluvial, aproveitou o ensejo para a renovação dos votos matrimoniais com sua mulher.

“Nessa 121ª Jornada Fluvial tive um momento pessoal importante junto com a comunidade local, renovando os votos com a minha esposa. Foi uma festa muito bonita e agregadora, tudo realizado com muito amor”.

O capitão de Mar e Guerra, Juliano Teixeira de Freitas Bastos Cunha, comandante do Grupamento de Patrulha Naval do Norte, falou da alegria da Marinha do Brasil em consolidar a cooperação com a Justiça do Amapá neste importante programa cívico social.

“Muitos casais que já convivem juntos buscam regularizar essa união perante a lei, e o Judiciário ao realizar o Casamento na Comunidade proporciona essa relevante conquista pessoal para os que querem oficializar união conjugal, que é tão relevante”, finalizou o capitão.

-Assessoria de Comunicação Social