EUA e China chegam a um acordo parcial

Os Estados Unidos e a China chegaram a um acordo parcial nesta sexta-feira, 11. A sinalização gera uma trégua na guerra comercial, que já dura mais de 15 meses. Segundo a Bloomberg, essas negociações entre as duas maiores economias do mundo estabelecem as bases para um acordo mais amplo.

A agência de notícias ainda ressalta que os presidentes Donald Trump e Xi Jinping poderiam assinar um acordo mais sólido ainda este ano.

Em relação ao acordo, a China concordou com algumas concessões agrícolas, enquanto os EUA forneceram algum alívio tarifário. A decisão é provisória e está sujeita a alterações. De acordo com a notícia, Trump se prepara para encontrar o vice-primeiro-ministro da China, Liu He.

Veja mais no Trademap

Curtir isso: Curtir Carregando...