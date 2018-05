Comissão de Educação vai debater a criação do Dia Nacional do Museu

A Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) promove na quarta-feira (16), às 10h30, uma audiência pública interativa para debater a importância da instituição do Dia Nacional do Museu.

O debate é uma sugestão da senadora Maria do Carmo Alves (DEM-SE), que lembra que o Dia Internacional do Museu é celebrado em 18 de maio. Segundo a senadora, o Conselho Internacional de Museus (Icom) lança, a cada ano, um tema global para incentivar os museus espalhados pelo mundo a celebrarem a data com exposições e debates culturais que envolvam as particularidades de cada país. Maria do Carmo defende a instituição do Dia Nacional do Museu como forma de prestigiar os museus nacionais e promover a tolerância, a educação e a cultura em nossa sociedade.

Convidados

Para o debate, estão convidados o presidente do Instituto Brasileiro de Museus, Marcelo Mattos Araújo, a presidente do Conselho Federal de Museologia, Rita de Cássia Mattos, e o diretor-superintendente do Instituto Banese e Museu da Gente Sergipana, Ézio Déda. O Conselho Consultivo do Patrimônio Museológico, o Comitê Brasileiro do Conselho Internacional de Museus e o Comitê Gestor do Sistema Brasileiro de Museus também enviarão representantes para o debate.

Agência Senado