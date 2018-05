Tocantins tem mais de 481 mil inadimplentes, aponta pesquisa

Segundo dados do Serasa Consumidor, o Tocantins tem atualmente 481,8 mil pessoas inadimplentes com algum tipo de pagamento. Em Palmas, quase metade da população tem alguma pendência, são 127,7 mil pessoas. Para ajudar a melhorar essa situação, a partir desta terça-feira (15) um caminhão do Serasa estará em Palmas para oferecer diversos serviços gratuitos.

A ação faz parte de um projeto para levar informações aos consumidores de 39 cidades do país. O veículo fica na cidade até 18 de maio e no local poderão ser feitas consultas de CPF e os visitantes receberão orientações para negociar dívidas atrasadas, entre outros serviços.

