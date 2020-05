Mais de 12 mil bolsas de pesquisas da Capes vão ser prorrogadas por causa pandemia

Instituições de ensino devem solicitar auxílio para pesquisadores prejudicados pelo isolamento social

Pesquisadores de mestrado e doutorado que tiveram seus trabalhos interrompidos em virtude da pandemia do coronavírus terão a chance de prorrogar a bolsa Capes por até três meses. A decisão da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) deve contemplar mais de 12 mil bolsas de pesquisa, e foi implementada em caráter excepcional com publicação na Portaria nº 55.

A prorrogação integra uma das medidas da Capes que visam diminuir os impactos da pandemia na pós-graduação do país. A recomendação da Coordenação é de que as prorrogações sejam feitas para pesquisas afetadas pelo isolamento social imposto pela Covid-19, que impede os estudantes de realizarem pesquisa de campo. “Nosso esforço é justamente na direção de ajudar nossos bolsistas, dando mais tempo para concluírem com êxito suas pesquisas”, afirma o presidente da Capes, Benedito Aguiar.

Para ter direito à prorrogação da bolsa, a instituição de ensino superior a qual o bolsista está vinculado deverá fazer a solicitação à Capes, a qualquer momento, registrando o pedido no Sistema de Controle de Bolsas e Auxílios (SCBA) da Capes.

