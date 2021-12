Quatro mil passageiros do Costa Diadema seguem em quarentena após surto de Covid-19

Anvisa confirmou 68 testes positivos para o coronavírus no navio, que está atracado em Salvador (BA)

Aproximadamente quatro mil passageiros do Costa Diadema, navio atracado em Salvador (BA) devido a um surto de Covid-19, seguem em quarentena nesta sexta-feira (31). Nenhuma pessoa a bordo pode desembarcar na cidade pois foram registrados 68 testes positivos para o coronavírus no local.

Na última quinta-feira (30), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) confirmou 56 casos entre os tripulantes e 12 entre os passageiros do cruzeiro. Para que as pessoas possam circular livremente, é preciso finalizar a investigação do surto e ter certeza de quem foi infectado. A embarcação com destino na Bahia saiu do porto de Santos, em São Paulo.

Por meio de uma nota, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informa que acompanha o caso. No total, o navio conta com 3.836 pessoas, sendo 1.320 integrantes da tripulação e 2.516 viajantes. A temporada de cruzeiros marítimos começou no último dia 7.

