David Assayag comanda show acústico nesta sexta em Manaus

Em um tom mais intimista, o cantor David Assayag comanda um show nesta sexta-feira (6), a partir das 19h, no Restaurante Sarah, situado no Rua São Luiz, 386, bairro Adrianópolis. Na apresentação acústica, o parintinense interpretará grandes sucessos dos centenários bumbás, além de clássicos da MPB.

O show terá pista liberada para os casais apaixonados, além do melhor da gastronomia árabe, com uma grande imersão na cultura com comidas típicas, ambientação e muito mais.

“Para fechar o ano com chave de ouro, nada melhor do que uma das principais vozes do Amazonas para comandar uma noite especial repleta de sucessos. Uma mistura imperdível”, afirma a organizadora do evento, Tatyana Cury.

Restaurante Sarah

Com um cardápio variado, que dispõe de kibe cru, filé à sahara, pimentão recheado, entre outras delícias, o Restaurante Sarah é referência quando o assunto é gastronomia árabe. Mensalmente promove shows, apresentações temáticas de dança do ventre e imersões culturais.

As reservas de mesas para o show acústico de David Assayag já podem ser realizadas através do telefone (92) 98173-8848.

