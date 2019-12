Pró-reitoria de Graduação da UNIFAP promove 1ª edição do ‘Corredor do Conhecimento’

O evento será nas praças do Forte, do bairro Santa Inês, do Skate e a Samaúma.

A 1ª edição do Corredor do Conhecimento ocorre no dia 7 de dezembro, na Orla de Macapá. O evento será organizado em quatro pontos do local: Praça do Forte, Praça do Santa Inês, Praça do Skate e a Praça Samaúma. O objetivo da programação é a promoção do conhecimento na cidade. Essa é uma iniciativa da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP).

A UNIFAP, com os cursos de graduação e seus parceiros no evento (Sesc, Senai, Senac, Iepa e outros), estarão presentes com seus representantes para auxiliar e orientar os participantes. A ideia principal é estimular quem estiver interessado em ingressar no ensino superior, fazer cursos técnicos ou iniciar carreira como empreendedor.

A servidora da PROGRAD, Nara Chamblay, uma das organizadoras da programação, explica que o objetivo desta 1ª edição do evento é “juntar todo o conhecimento. Não só o conhecimento acadêmico, mas o conhecimento profissional e autodidata. Porque a nossa Amazônia é muito rica e precisamos unir forças para que esse conhecimento possa desenvolver mais a nossa região”.

Amazônia Brasil Rádio Web ao vivo!>

Curtir isso: Curtir Carregando...