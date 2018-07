Queda de avião deixa dois mortos no Minas Gerais

Acidente aconteceu na região da cidade de Bom Despacho

RIO — Um avião de pequeno porte caiu na região da cidade Bom Despacho (MG), na tarde deste sábado, e vitimou duas pessoas. De acordo com o G1, o veículo teria decolado em Pará de Minas, e as vítimas seriam, supostamente, da cidade de Betim, localizada na grande Belo Horizonte. A Polícia ainda não conseguiu identificar o piloto e o co-piloto.

Ainda segundo o portal, peritos da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) se dirigiram ao local da queda. A região, de mata fechada, teria impedido as primeiras equipes de resgate de realizar a ação, que precisou conter um fogo nas árvores causado pelo acidente.

A cidade de Bom Despacho teria um festival de aviação, realizado pela Associação de Pilotos e Proprietários de Aeronaves de Bom Despacho (APPABD). Segundo o G1, o evento não teria autorização para acontecer e testemunhas teriam dito que o avião realizava manobras antes de cair. Márcio Jardim, presidente da APPABD, teria dito que a aeronave que caiu não faria parte do evento.

