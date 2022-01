Johnson Furtado assume presidência do Conselho Regional de Educação Física

O Profissional de Educação Física Johnson Furtado (CREF 000012-G/AM) assumiu neste mês os trabalhos como presidente do Conselho Regional de Educação Física da 8ª Região (CREF8/AM-AC-RO-RR). O mandato será durante o triênio 2022-2024.

Furtado tem 55 anos e é egresso da turma de 1995 da Universidade Federal do Amazonas (UFAM). Possui pós-graduação em Musculação e Condicionamento Físico pela Faculdade Metropolitana Unidas (FMU), de São Paulo, e larga experiência nas áreas escolar e fitness. Além disso, atuou administrativamente no CREF8 por 15 anos como tesoureiro.

O novo presidente buscará, através de estratégias de gestão participativa, a valorização do Profissional de Educação Física, a ampliação das ações de orientação e fiscalização, a redução da inadimplência e a implementação de convênios e parcerias para o fortalecimento da categoria nos estados do Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima.

“Na nossa gestão, pretendemos aproximar o Profissional de Educação Física do Conselho. Estar sempre próximos e abertos ao diálogo. Pretendemos ampliar a oferta de cursos, oficinas e parcerias, visando a qualificação e desenvolvimento da categoria”, destaca Furtado.

Ainda segundo o presidente, trabalhar de maneira integrada com as regionais é um dos pilares da nova gestão, que pretende fortalecer todos os estados que compõem o CREF8. “Estamos unidos em um propósito: o desenvolvimento da Educação Física. Desta forma, atuaremos de maneira inclusiva para que em breve os estados do Acre e Rondônia possam ser desmembrados de forma que obtenham autossuficiência”, completa.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado