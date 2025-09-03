Macapá: moradores relatam abandono e situação precária na Rua Itamaracá

Buracos, lama e falta de infraestrutura agravam a rotina de quem vive no bairro Goiabal.

Por Samuel Ferreira e Italo Leal*

Moradores da Rua Itamaracá, localizada no bairro Goiabal, na Zona Oeste de Macapá, têm enfrentado sérios problemas devido à precariedade da via. Com buracos, acúmulo de lama e ausência de iluminação pública, a situação tem provocado indignação e prejuízos aos moradores.

Em 2022, a Prefeitura de Macapá iniciou a pavimentação na rua, entretanto, o projeto tinha verba para pavimentar apenas metade da via, e o restante continua sem a infraestrutura mínima. Segundo os moradores, a rua continua nessa situação há mais de dois anos.

“Hoje ela já tá melhor, mas ainda não tá do jeito que a gente quer. Ela teve uma parte dela bloquetada até a metade, mas ela não atendeu a população inteira, principalmente os que moram mais lá pro final”, afirma o auxiliar educacional Roney dos Santos, 41 anos, que é morador da Rua Itamaracá há mais de 10 anos.

O morador também destaca a falta de iluminação pública, principalmente, na parte da rua não asfaltada e a falta de patrulhamento das forças de segurança. Segundo Roney dos Santos, as melhorias que hoje tem rua foram custeadas pelos próprios moradores.

“Na primeira coleta, a gente arrecadou mais de dois mil, foi quando a gente aterrou, chamou uma máquina, pagou uma máquina pra vir, espalhar a terra, bater e ver se melhorava. Teve essa primeira vez e teve uma segunda vez que também arrecadamos mais de dois mil reais, que a gente obteve melhora nessa segunda vez”, relata Roney dos Santos, na esperança que as autoridades responsáveis possam completar o serviço iniciado na rua.

A falta de pavimentação e de drenagem adequada tem causado deslizamentos nas ladeiras da rua. Quando chove, um grande lamaçal se forma na via, dificultando até mesmo o acesso de veículos, como ambulâncias, ônibus escolares e transporte por aplicativos. Até mesmo uma simples ida ao comércio pelos moradores fica prejudicada.

A técnica em saúde bucal Fernanda Batista, 36 anos, que se mudou há pouco mais de um ano para Rua Itamaracá, ressalta que os serviços de melhoria na rua facilitariam muito a vida dos moradores. “Aqui na rua, nos buracos poderia vir um asfalto, um bloquete, melhoraria bastante a nossa rua. Alguma encanação da água pra escorrer a água, que vem muita água da chuva que é o normal, é da natureza mesmo, mas ajudaria bastante um asfalto, um bloquete alguma coisa assim”.

Apesar dos moradores já terem encaminhado diversas reclamações à prefeitura e outros órgãos públicos, até o momento não houve nenhum retorno. “O único retorno que a gente tem foram as promessas, que na verdade a gente já entrou com processos, e vereadores já vieram aqui, fecharam o compromisso de que iriam ajudar a gente, mas nunca saiu do papel e de conversas, então a gente ainda tem a fé de que esse dia vai chegar, de que alguém realmente vai prometer e vai cumprir”, diz Roney dos Santos.

Diante das reclamações dos moradores, nós procuramos alguns órgãos responsáveis pelos serviços de infraestrutura no município. A Secretaria Municipal de Obras (Semob) informou que a rua já foi indicada para Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), para ser contemplada em um dos projetos da instituição.

“O serviço já foi indicado para parte da via Itamaracá para a companhia Codevasf. Ela elaborou o projeto. A gente, como prefeitura, faz a indicação e eles recebem, têm uma empresa responsável por elaborar o projeto e executar”, informou o subsecretário da Semob, Carlos Renner, mas sem estipular nenhum prazo para aprovação e execução do projeto de pavimentação da Rua Itamaracá.

Com relação à falta de iluminação pública, a CEA Equatorial informou que é responsável apenas por receber o valor da contribuição para iluminação pública paga pelos moradores. A Companhia de Iluminação Pública, Energia Sustentável e Saneamento do Município de Macapá (CIPEMAC) é a responsável pelas obras e manutenção da iluminação pública no município.

Nossa equipe de reportagem foi até a sede da CIPEMAC, mas encontrou o prédio fechado, mesmo com placa informando que o funcionamento era até às 18h. Não conseguimos contato com nenhum servidor ou representante da companhia.

Enquanto aguardam por respostas e soluções definitivas, os moradores da Rua Itamaracá seguem convivendo com os problemas causados pela falta de infraestrutura e a sensação de abandono.

*Matéria produzida na disciplina de Redação e Reportagem II ministrada pelo professor Dr. Alan Milhomem.

