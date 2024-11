Cooperação entre Governo do Estado e Sebrae vai capacitar empresas do Selo Amapá para aumentar competitividade no mercado

Objetivo é que empreendedores atraiam investidores para aumentar produção e exportação.

O Governo do Estado e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-AP) celebraram um acordo de cooperação para promover capacitação às empresas certificadas com o Selo Amapá. A iniciativa vai impulsionar a competitividade no mercado nacional e internacional, a partir do aumento da produtividade local.

Com a implantação do Programa Agente Local de Inovação do Sebrae, que acontecerá no período de dezembro de 2024 a julho de 2025, os empreendedores vão conhecer sobre a prática continuada de ações de inovação nas empresas de pequeno porte.

Equipes da Agência Amapá e do Sebrae alinham as ações para o início das capacitações aos empreendedoresFoto: Leidiane LamarãoA ação é coordenada pela Agência de Desenvolvimento Econômico do Amapá (Agência Amapá), que está realizando uma pré-seleção com as empresas, e faz parte do planejamento estratégico do Governo do Estado, para criar ambientes favoráveis e inovadores para aquecer a economia.

Egídio Pacheco, diretor de Desenvolvimento Setorial e Regional da Agência AmapáFoto: Divulgação“A participação das empresas do Selo Amapá no Programa Agente Local de Inovação do Sebrae, vai permitir que elas se tornem mais atraentes para o mercado, especialmente para os investidores que visitam o Amapá e se interessam pelos produtos do estado mais preservado do Brasil”, destacou Egídio Pacheco, diretor de Desenvolvimento Setorial e Regional da Agência Amapá.

O Selo Amapá é um certificado que atesta a origem e agrega valor econômico e ambiental aos produtos genuinamente amapaenses. A marca Selo Amapá garante produtos com matéria-prima da biodiversidade local, sendo um fator de reconhecimento no comércio local, nacional e internacional.

Agência de Notícias do Amapá

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...