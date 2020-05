Amapá tem 3.630 casos confirmados, 6.235 em análise laboratorial, 1.049 pessoas recuperadas e 103 mortes

O Governo do Amapá atualiza nesta sexta-feira, 15, o boletim informativo sobre a situação do novo coronavírus no estado. Agora são 3.630 casos confirmados e 6.235 em análise laboratorial. Os testes também 3.947 descartaram suspeitas.

A atualização traz 202 novos casos confirmados, sendo 160 em Macapá, 9 em Santana, 9 em Laranjal do Jari, 3 em Mazagão, 1 em Oiapoque, 2 em Pedra Branca, 6 em Porto Grande, 5 em Vitória do Jari, 3 em Ferreira Gomes e 4 em Pracuúba.

O boletim também traz mais 2 óbitos ocorridos nos dias 10 e 13 de maio, ambos no Hospital de Emergências de Macapá. Trata-se de um homem de 76 anos, sem comorbidade, da capital; e um homem, de 72 anos, hipertenso e renal crônico, de Pracuúba, que registra a primeira morte.

Assim, o Amapá chega a 103 mortes por coronavírus em 12 municípios. (Macapá 63/ Santana 13/ Laranjal do Jari 17/ Mazagão 1/Oiapoque 1 / Porto Grande 2 / Vitória do Jari 1 / Tartarugalzinho 1/ Ferreira Gomes 1/Pedra Branca do Amapari 1/ Amapá 1 / Pracuúba).

Entre os recuperados, estão 1.049 (Macapá 665/ Santana 156/ Laranjal do Jari 100/ Mazagão 22/ Oiapoque 43/ Porto Grande 19/ Serra do Navio 8/ Vitória do Jari 6/ Itaubal 5/ Tartarugalzinho 7/ Amapá 6/ Ferreira Gomes 2/ Cutias do Araguari 10).

LOCKDOWN

Dos 3.630 casos confirmados:

Macapá 2.513

Santana 479

Laranjal do Jari 246

Porto Grande 69

Oiapoque 60

Mazagão 48

Vitória do Jari 47

Pedra Branca 45

Serra do Navio 36

Cutias do Araguari 30

Ferreira Gomes 14

Tartarugalzinho 12

Amapá 10

Itaubal 9

Calçoene 7

Pracuúba 5

Já em relação a casos suspeitos, os municípios declararam 6.141, sendo:

Macapá: 3.405

Santana: 1.091

Mazagão: 340

Laranjal do Jari: 315

Vitória do Jari: 172

Porto Grande: 170

Oiapoque: 167

Cutias do Araguari: 100

Amapá: 95

Pedra Branca do Amapari: 75

Tartarugalzinho: 59

Serra do Navio: 54

Calçoene: 36

Ferreira Gomes: 34

Itaubal: 18

Pracuúba: 10

Internações

O número de pessoas com covid-19 em isolamento hospitalar na rede pública e privada é de 131 pacientes, sendo 83 no sistema público (25 em leito de UTI / 58 em leito clínico), e 48 na rede particular (35 em leito de UTI / 13 em leito clínico).

Em isolamento familiar: 2.347

Outras 165 pessoas com suspeita de covid-19 também estão em unidades hospitalares público e privadas.

Todos estes dados são do Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL/AP) e do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), que auxiliam o Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COESP) – dispositivo criado pelo Governo do Amapá para gerenciar a crise de COVID-19 no estado.

