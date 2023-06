Detran-AP identifica 17 motocicletas roubadas durante curso de vistoria veicular

Veículos serão devolvidos aos proprietários após investigação da Polícia Civil.

Vithória Barreto

Na última sexta-feira, 9, uma ação de vistoria identificou 17 motocicletas roubadas e duas com chassis adulterados no pátio do Departamento Estadual de Trânsito do Amapá (Detran-AP).

A fiscalização é parte do levantamento preliminar de um curso de vistoria veicular realizado por militares do Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE) em conjunto com o Detran.

O subtenente do BPRE, José Moraes, que participou da ação, explica que foi por meio da consulta de informações da placa no sistema que foi identificada a origem ilícita da maior parte dos veículos, além daqueles que tiveram as características originais de fábrica adulteradas.

“Quando o chassi está adulterado, significa que substituíram por dados de outro veículo semelhante. Neste caso, somente uma perícia poderá chegar às informações originais do veículo”, conclui o oficial.

A Polícia Civil foi acionada para elucidar as ocorrências a que esses veículos estejam envolvidos. O Detran acrescenta que nas próximas semanas, conforme as investigações forem avançando, os veículos deverão ser entregues aos verdadeiros proprietários.

