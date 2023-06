Ciclo do Marabaixo 2023 encerra com derrubada dos mastros e escolha dos festeiros

O fim da celebração tem como ponto alto o dia 11 de junho, o chamado ‘Domingo do Senhor’.

Gabriel Penha

A partir desta quinta-feira, 8, iniciam os festejos de encerramento do Ciclo do Marabaixo 2023. O ponto alto da celebração acontece no dia 11 de junho, o chamado “Domingo de Senhor”, logo após o feriado de Corpus Christi. Nesse dia, haverá a tradicional derrubada dos mastros e a escolha dos festeiros 2024 nos barracões dos grupos Zeca e Bibi Costa (Azebic), Berço do Marabaixo (Tia Gertrudes), Marabaixo do Pavão e Raimundo Ladislau, em Macapá.

Uma oficina de toque de caixas marca o início da programação, no barracão Gertrudes Saturnino, no bairro Santa Rita. Uma das coordenadoras do evento, Valdinete Costa, explica que a atividade serve para fortalecer a manifestação cultural.

“Nosso grupo, ao longo da programação, promoveu diversas atividades lúdicas para as crianças e, agora, iremos promover essa oficina, como uma forma de lapidar e incentivar os novos tocadores”, assinala Valdinete.

Em 2023, o tema do Ciclo do Marabaixo é “Fé, Tradição e Resistência”. A programação iniciou nos barracões no dia 28 de abril, com apoio do Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Cultura (Secult) e da Fundação Estadual de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Fundação Marabaixo).

“Este ano, o grande diferencial foi a Central do Ciclo, onde os grupos mostraram o que há de melhor em cada barracão, cada peculiaridade que fazem do marabaixo uma manifestação única. Também houve o apoio para as programações nos barracões. Assim, o Estado cumpre seu papel institucional de apoiar as manifestações culturais”, avalia a diretora-presidente da Fundação Marabaixo, Josilana Santos.

Confira a programação de encerramento do Ciclo do Marabaixo 2023:

Sábado, 10:

18h – Derrubada do mastro e apresentações de marabaixo – Campina Grande.

Domingo, 11

16h – Derrubada do mastro – Grupo Azebic;17h – Marabaixo do Domingo do Senhor, derrubada do mastro e encerramento do Ciclo do Marabaixo 2023 – Marabaixo do Pavão;17h – Marabaixo do Domingo do Senhor, derrubada do mastro e escolha dos festeiros 2024 – Grupo Raimundo Ladislau.

As atividades que aconteceriam no sábado, a partir das 18h, na zona rural de Macapá, foram canceladas no barracão Santíssima Trindade de Casa Grande, no Curiaú, devido ao falecimento de uma das matriarcas daquela região quilombola.

Portal GEA AP

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...