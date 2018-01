Cadastramento da meia-passagem reabre em fevereiro em Macapá

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amapá (Setap) inicia em 1º de fevereiro o cadastramento e recadastramento da meia-passagem. O trabalho de recadastro (para quem já tem o benefício) vai concentrar na sede do Setap, na Padre Júlio, entre Tiradentes e General Rondon, e prosseguir até o dia 6 de abril. Já o cadastramento de novos beneficiários ocorrerá no Amapá Garden Shopping, onde existe um posto do Setap, e no terminal rodoviário de Santana.

Os documentos necessários tanto para cadastro quanto recadastro são: declaração escolar ou comprovante de matrícula assinada pelo diretor da unidade (original), RG ou Certidão de Nascimento (cópia) e comprovante de residência (cópia). As certidões de matrículas eletrônicas, como as que são expedidas pela Unifap, só terão validade após a autenticação no site da instituição. Os valores das taxas serão R$ 10 para recadastro e R$ 15 para novos cadastros.

Caso o aluno tenha perdido a carteira e deseje pedir uma segunda via, deve fazer um boletim de ocorrência da perda e levar junto com os demais documentos. O aluno que teve o cartão retido pelo Setap por uso indevido deverá se deslocar até a sede do sindicato para fazer o resgate do documento, pagando uma taxa de R$ 48,75. Se houver reincidência, o cartão é bloqueado. Existe ainda o caso de troca do cartão. Caso o estudante deseje faze-lo pagará uma taxa de R$ 12.

O estudará poderá obter mais informações pelo site www.vtsetap.com.br. Após a conclusão do cadastro, quem não se regularizou terá o cartão bloqueado.

Não há necessidade de cadastro para alunos com menos de 7 anos. Para este público, é garantida a gratuidade, desde que esteja acompanhado de um adulto.

