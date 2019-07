Prefeitura de Macapá faz 4ª chamada do concurso da Educação

Foi divulgada nesta quarta-feira, 17, a 4ª chamada do edital de convocação do concurso da Educação feito pela Prefeitura de Macapá em 2018. O certame será para o preenchimento de 45 vagas imediatas nas áreas de professor multidisciplinar. A chamada é específica para os candidatos que pretendem trabalhar nos distritos do Bailique, Pacuí e para a área rural do Maruanum, Curralinho, Tessalônica, Pedreira e Carapanatuba.

O edital está disponível no site da prefeitura, pelo endereço eletrônico www.macapa.ap.gov.br. Os candidatos devem ficar atentos aos prazos para exames médicos e documentais. A entrega dos documentos será feita no prédio da Macapaprev, na Rua Rio Jaruá, 05, bairro Central.

Já os exames exigidos no edital de convocação deverão ser entregues para perícia na UBS Cidade Nova, localizada na Rua Beira Rio, no fim da Avenida Pedro Américo, bairro Cidade Nova. Vale ressaltar que os candidatos devem comparecer ao local munidos dos resultados dos exames médicos admissionais.

Atenção as datas de apresentação:

17/07 – Edital de convocação;

24/07 – Entrega de documentos;

26/06 – Resultado Preliminar;

29 e 30/07 – Prazo para recurso;

31/07 – Resultado final;

02/08 – Nomeação e posse.

